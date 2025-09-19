1-3: El Dépor Guadalajara asalta El Toralín con unas contras letales

El Deportivo Guadalajara sumó este viernes su tercer triunfo consecutivo en Primera RFEF tras imponerse por 1-3 a la SD Ponferradina. La escuadra morada asaltó el histórico recinto de El Toralín con un magistral juego de contraataque que culminaron en las dianas logradas por Samu Mayo, Pablo Muñoz y Sadifo. Bien es cierto que la 'Ponfe' logró empatar a uno el partido al inicio de la segunda mitad, pero los discípulos de Pere Martí fueron maestros a la hora de encontrar los espacios peligrosos ante un rival que buscaba la victoria de forma un tanto desordenada.

Empezó fuerte la Ponferradina y en el minuto 10 se pudo adelantar en el marcador como consecuencia de una falta lanzada por Keita que remató de cabeza de Eneko Aguilar y que se fue fuera por poco tras una salida en falso de Zarco. Poco después se tuvo que retirar Casado por molestias musculares y entró Miguel Cera. Recién cumplido el primer cuarto de hora casi llega otra vez el 1-0 en una jugada de Keita por la derecha con un centro que controló Borja Valle completamente desmarcado. Con todo a su favor, el capitán de los blanquiazules intentó un regate sin sentido a Zarco, quien le robó la cartera.

Por su parte, el Deportivo avisó a la media hora de juego con un tiro de Samu Mayo que salió desviado por muy poco. Sin embargo, el centrocampista de León tuvo más fortuna en un tiro raso en el 36 para ubicar el 0-1 en el marcador. En el 41 casi empata el equipo de la capital del Bierzo con un remate de cabeza de Borja Vázquez que se estrelló en el larguero tras saque de falta lateral a cargo de Keita. Y ya en el descuento de esta primera mitad pudo llegar el 0-2, pero Andújar sacó de la raya con la cabeza un balón que ya entraba en la red a disparo por alto de Alberto Gil.

Tas la reanudación, empataron los locales tras un error de los denominados groseros de Cera al enviarle un balón sencillo a Zarco. Del fallo del lateral se aprovechó Sergio Benito para anotar la igualada tras burlar la salida del portero. Se creció la Ponferradina y se fue en busca de completar la remontada, pero el Deportivo jugó con sabiduría sus bazas para, a la contra, asestarle dos golpes letales que le dieron el triunfo. De esta manera, en el 83, un servicio de Cañizo lo fusiló a placer Pablo Muñoz para el 1-2, mientras que Sadifo culminó su buen partido con el tercer gol de los morados en clara ventaja y ya en la última jugada del encuentro.

- SD Ponferradina: Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni López; Borja Vázquez (Sergio Benito, m. 46), San Emeterio (Novoa, m. 73), Eneko Aguilar (Frimpong, m. 46), Borja Valle (Xemi, m. 67); Cortés (Pau Ferrer, m. 73) y Keita.

- Deportivo Guadalajara: Zarco; Ablanque, Gallardo, Casado (Cera, m. 11), Julio Martínez; Borja Díaz (Cañizo, m. 46), Tavares, Samu Mayo (Pablo Rojo, m. 80), Neskes (Pablo Muñoz, m. 70); Salifo y Alberto Gil (Unax, m. 70)

Árbitro: Imanol Irurtzun. Comité navarro. Amarilla a los locales Andújar, San Emeterio y Andoni López. Por parte visitante, a Borja Díaz y Samu Mayo. Se revisaron todos los goles como ya es norma oficial en esta competición. Además, también se revisó en el minuto 85 una jugada en la que los locales reclamaron una mano de Javi Ablanque en el área visitante. El colegiado dictó que la jugada en cuestión no era sancionable con penalti.

Goles: 0-1, m. 32: Samu Mayo; 1-1 m. 53: Sergio Benito; 1-2, m. 83; Pablo Muñoz; 1-3, m. 96; Sadifo.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del grupo I de Primera RFEF, disputado en la tarde de este viernes en el estadio El Toralín ante 5.073 espectadores (cifra oficial). El CD Guadalajara vistió con camiseta amarilla y pantalón blanco.

Más temas:

deportes

Fútbol

Guadalajara

Ponferradina