1-0: Declarado el estado de euforia en el CD Toledo, a un paso de la Copa del Rey Luis Molina le dio una alegría a la afición en el 87 y de penalti para que los verdes vencieran al CD Coria

Se ha declarado el estado de euforia en el CD Toledo, que después de años y años de travesía y desengaños está a un paso de jugar la Copa del Rey al vencer este miércoles 1-0 al CD Coria extremeño, de Segunda RFEF. Lo conseguirá si el próximo miércoles 1 de octubre gana al UD Sanse madrileño, también de superior categoría. Este jueves habrá un sorteo que decidirá si ese partido, que en realidad son los cuartos de final de la Copa Federación, se juega en el Salto del Caballo o en Matapiñonera.

La posibilidad de jugar la Copa del Rey ha enganchado muy rápido a la afición. En el último miércoles del verano, con un calor asfixiante, acudieron en masa al Salto del Caballo más de 2.400 espectadores, que estallaron de alegría con el gol de penalti de Luis Molina en el minuto 87. El propio Molina había sido agarrado por Llerena y la pena máxima pareció clara.

En la primera parte hubo cierto nivel técnico del CD Toledo. Ya en el minuto 3 pudo marcar Barroso a centro de Gonzalo. Mientras, a la media hora de juego, ocasión clarísima: centro con música de Gonzalo y Meneses, con todo a favor, remató fuera.

Perdonaron los verdes y casi lo pagan caro en el minuto 42, en una gran jugada de Mercadal por la derecha, que ofreció el pase de la muerte a Chavalés, pero este la echó arriba.

Tras la reanudación, Luis Molina mandó un cabezazo al larguero al cumplirse la hora de juego. También el travesaño escupió un centro chut de Hornero que se envenenó en el minuto 84.

Y cuando la prórroga parecía inminente, llegó el penalti que convirtió Molina con mucho temple. En lo poco que restaba de choque apretó el CD Coria, con balones bombeados al área que sembraron la inquietud en la parroquia local.

Destacar que De la Rosa tuvo que ser sustituido por un golpe en el pómulo y es duda para el partido del domingo en Azuqueca (17.00 horas, por CMM Play). Tampoco jugó Friaza, que estaba tocado.

- CD Toledo: Quintela; De la Rosa (Adrián Jesús, m. 61), Nader, Luna (Poveda, m. 69), Hornero; Meneses (Willy, m. 82), Narbona (Nanclares, m. 69), Gonzalo, Barroso; Chupi (Enrique, m. 69) y Luis Molina.

- CD Coria: Alonso; Benji Núñez, Llerena, Iñaki León, José Antonio (Tapia, m. 76); Currás (Jacobo, m. 56), Sergio Gómez (Dawda, m. 58), Adri, Chavalés (Iván Ramos, m. 56); Mercadal y Mba (Bautista, m. 76).

Árbitro: Anas Bakali. Comité madrileño. Amarillas a los locales Chupi, Luis Molina, Gonzalo y Enrique. Por parte visitante, a Mercadal, Iván Ramos y Llerena (vio la segunda y fue expulsado en el minuto 95).

Goles: 1-0, m. 87: Luis Molina (penalti).

Incidencias: octavos de final de la Copa Federación -partido único-, disputado en el estadio Salto del Caballo ante 2.409 espectadores (cifra oficial).