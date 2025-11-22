Suscribete a
España firma otra gesta y jugará ante Italia por su séptima Ensaladera

Debuta en el Albacete Balompié Alberto Morientes, sobrino del gran delantero

El canterano de 19 años entró al campo por Dani Escriche en el tramo final de la derrota frente a Las Palmas. «Nos ha dado frescura, intensidad, claridad», dijo el entrenador, Alberto González

Alberto Morientes
Alberto Morientes laliga
J. A. Pérez

J. A. Pérez

El viernes, ante más de 17.000 espectadores en el estadio Gran Canaria, se produjo un hecho que sólo el tiempo dirá si es anecdótico o el inicio de una brillante carrera en el fútbol profesional. Corría el minuto 79 y el Albacete Balompié ... perdía 2-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas cuando el entrenador del cuadro manchego, Alberto González, decidió meter en el campo a Alberto Morientes Palencia en sustitución de Dani Escriche. El marcador no se movería, aunque el canterano de 19 años se vio involucrado en un posible penalti, revisado y descartado por el VAR.

