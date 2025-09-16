David Magán y Ana Hernández, en lo más alto del podio de La Puebla de Montalbán

David Magán y Ana Hernández, ganadores en la Nocturna de La Puebla de Montalbán En los últimos días también ha habido carreras populares en El Peral, Hellín, Almonacid de Toledo, Almodóvar del Campo, Rielves, Piedrabuena, Toledo y Torrenueva

Andrés Felipe Sarta y Paola María Niño fueron los ganadores el pasado sábado de la cuarta edición de la Carrera Popular 'Tu Pueblo Amigo' de El Peral, una prueba valedera para el Circuito 2025 de la Diputación de Cuenca. El podio masculino se completó con Jesús Ponce y David Cano, mientras que al femenino subieron Bárbara Moragues y Ascensión Leal. Acabaron la carrera con tiempo registrado 218 atletas.

Por su parte, Adrián Martínez y Paloma Martínez fueron los vencedores de la Carrera Solidaria Parkinson-Asprona del barrio de La Estación en Hellín. Les acompañaron en el podio Vega Matías, Jaime Oliva, María López y Liz Figueredo.

Además, Mateo Cardoso y Cristiana González ganaron la I Carrera Reto de Almonacid de Toledo, Memorial David González. También subieron al cajón Jaime Díaz, Aitor Del Moral, Daniela Corps y Paloma Gálvez.

En La Puebla de Montalbán se disputó su XIII Carrera Popular Nocturna de San Miguel, con victorias para David Magán y Ana Hernández. Les siguieron en la meta Francisco Collado, Asier Méndez, Carmen Mendoza y Ana María Del Cerro. En la prueba de los 4 kilómetros vencieron los hermanos Guillermo y Rebeca Perea Corral.

La primera edición de la Legua Urbana de Almodóvar del Campo tuvo como vencedores a Sergio Donoso y Cristina Ortega. Les acompañaron en el podio Agustín Sánchez, Javier Piqueras, Isabel Morales y Pilar Sánchez.

Por otro lado, el pasado jueves se puso en escena la segunda edición de la Carrera Popular 'Villa Romana' El Salao-Rielves, con triunfos para Jorge Cano y Ana Hernández. Les acompañaron en el podio Alejandro Gutiérrez, Jaime Díaz, Ana María del Cerro y Emma García.

Por su parte, Pablo Sosa y María del Carmen Jiménez fueron los ganadores el pasado viernes de la XVIII Carrera del Pisto de Piedrabuena. También subieron al cajón Alberto Rodríguez, David Dorado, Patricia Díaz-Concha y Elena Albalate.

Finalmente, y en pruebas disputadas este domingo en Toledo, en la primera edición de la solidaria Apandapt, 'Corre por la discapacidad auditiva de Toledo', ganaron Jaime Díaz y Ana Hernández. También subieron al podio Ricardo Martínez, Ignacio Escobar, Adelaida Gutiérrez y Paloma Gálvez.

Y en Torrenueva, en los 5 Kilómetros vencieron Javier Hernández y Mercedes Santos-Orejón. El podio masculino se completó con Agustín Díaz-Cano y Javier Felipe Poveda, mientras que en el femenino estuvieron Patricia Chico y Marta Algaba.