Cruce de acusaciones entre CD Manchego y CD Toledo por supuestos insultos racistas de Nanclares a Karamoko Bamba

El partido que enfrentó a CD Manchego Ciudad Real y CD Toledo, primero y segundo clasificado en la Tercera RFEF de Castilla-La Mancha, no acabó el sábado. Es cierto que el árbitro, Alberto Pérez Sánchez, pitó el final con empate a uno y ... todos los contendientes se fueron a casa, unos más contentos y otros más resignados por el punto cosechado. Sin embargo, la polémica se ha reactivado después de que el Manchego haya recurrido al Juez Único de Competición la expulsión de Karamoko Bamba, su lateral izquierdo, que dejó al equipo con diez jugadores en el minuto cinco y condicionó el resto del encuentro.

El colegiado reflejó en el acta que Bamba vio la roja directa tras «encararse con un contrario y golpear de forma violenta con su cabeza al adversario, sin estar el balón en juego». Ese contrario era Sergio Nanclares, centrocampista del Toledo, a quien ahora el Manchego acusa de haber proferido insultos racistas a Bamba, natural, de Burkina Faso. Aseguran los de Ciudad Real que lo llamó «negro sucio», «calla, mono, calla», «vuélvete a tu país», «hijo de puta» o «eres un desastre, negro».

Algo que el acta no refleja y que tanto Nanclares como el Toledo niegan rotundamente. «Estoy muy tranquilo, no pueden sacar pruebas porque no las hay», ha declarado Nanclares en 'La Tribuna', añadiendo que «ni Bamba ni sus compañeros me recriminaron en el momento, y al final del partido me despedí de todos de manera amistosa, se puede ver en vídeo».

Por su parte, el Toledo ha emitido un comunicado en el que «afirmamos de manera categórica que son totalmente falsas» las acusaciones del Manchego. Además, considera que «las conductas que se atribuyen a Sergio Nanclares carecen por completo de fundamento. Conocemos su trayectoria personal y profesional, basada en el respeto, la deportividad y el compromiso con los valores del club. Rechazamos de forma tajante cualquier insinuación que pretenda manchar su reputación».

Homofobia en Quintanar del Rey

Este episodio no es el único en Castilla-La Mancha que ha sacudido el juego limpio que se le presupone al deporte. La jornada anterior, hace diez días, en el derbi de Segunda RFEF entre CD Quintanar del Rey y Balompédica Conquense, el jugador visitante Nacho Ruiz denunció en rueda de prensa que recibió por parte de la grada constantes insultos homófobos, como «maricón, maricona, niña, niñata o femenina».

Ruiz aseguró que le transmitió al árbitro lo que estaba sucediendo, pero este no paró el juego. «Tenemos muy normalizado el recibir todo tipo de insultos y no debería estar normalizado ni tenemos que soportarlo. Es la primera vez que vivo esta situación y por eso he decidido hacerlo público», añadió. Mientras, el presidente del Quintanar del Rey llamó al jugador rival para solidarizarse con él y le prometió «identificar a los infractores» para prohibirles la entrada al campo.