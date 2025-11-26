Suscribete a
Cruce de acusaciones entre CD Manchego y CD Toledo por supuestos insultos racistas de Nanclares a Karamoko Bamba

Los de Ciudad Real recurren la expulsión al Juez único de Competición y el acusado se defiende: «No pueden sacar pruebas porque no las hay»

Enfrentamiento entre Nanclares y Bamba
Enfrentamiento entre Nanclares y Bamba ABC

ABC

Toledo

El partido que enfrentó a CD Manchego Ciudad Real y CD Toledo, primero y segundo clasificado en la Tercera RFEF de Castilla-La Mancha, no acabó el sábado. Es cierto que el árbitro, Alberto Pérez Sánchez, pitó el final con empate a uno y ... todos los contendientes se fueron a casa, unos más contentos y otros más resignados por el punto cosechado. Sin embargo, la polémica se ha reactivado después de que el Manchego haya recurrido al Juez Único de Competición la expulsión de Karamoko Bamba, su lateral izquierdo, que dejó al equipo con diez jugadores en el minuto cinco y condicionó el resto del encuentro.

