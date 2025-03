La conexión vintage de Teo Díaz con 'La Edad de Oro del deporte toledano'

Tan verdad es que la curiosidad mató al gato como que sin ella no se pueden escribir libros. Teodosio Díaz Collado (Madrid, 1957), periodista en la reserva, empezó indagando sobre un lejanísimo CD Leganés-CD Toledo de 1981 (partido de Tercera división para paladares ... finos: empate a cero, con los locales fallando tres penaltis y los visitantes rascando el único punto a domicilio de esa temporada) y ha acabado por completar un tocho autoeditado de más de 300 páginas sobre 'La Edad de Oro del deporte toledano'.

«Ha sido una labor bastante profunda de investigación a través de la prensa local, regional y nacional, además de documentación propia», explica a ABC quien, a lo largo de unas cuantas décadas de vida laboral, fue testigo privilegiado de esos «grandes retos y sorprendentes récords». «El libro engloba detalles supercuriosos que desconocían hasta los protagonistas», añade.

Por ejemplo, si hablamos del maratón de Nueva York, el atleta español que más veces lo ha corrido es Ricardo Ortega, con doce, y el mejor clasificado sigue siendo Juan Carlos Montero, que quedó quinto en 1988. O aquella exhibición de la Cibona de Zagreb en Villacañas, donde Drazen Petrovic metió 37 puntos y los esforzados jugadores del Puertas Dintel plantaron cara a todo un genio del baloncesto en 1986.

Teo Díaz fija la Edad de Oro entre 1980 y 2013. Antes, al margen de brillantes excepciones como Federico Martín Bahamontes o Fernando Fernández Gaitán, «sólo existía el fútbol y no había ni prensa local; apenas estaba 'El Alcázar'». Mientras, desde 2013 Toledo anda «huérfana de grandes equipos».

«Todos cayeron por el desamparo institucional. Las administraciones siempre han considerado el deporte como la hermana pobre. En cierta ocasión, José Manuel Molina, alcalde de Toledo, dijo que no podían subvencionar equipos porque ellos no estaban para hacer fichajes. Craso error. Con el deporte, la población se mantiene viva y tiene algo con lo que divertirse. Y los niños, un espejo en el que mirarse. La responsabilidad de las instituciones es buscar patrocinadores y promover unas instalaciones acordes», se explaya.

Aquí recuerda lo que le pasó al Caja Toledo, «que era un equipo alabado a nivel nacional y se tuvo que ir de la ciudad porque la Liga le pidió que hiciera obras en el pabellón para que la televisión pudiera retransmitir los partidos. Y el Ayuntamiento dio largas hasta que se marchó a Talavera». En este sentido, «si el CD Toledo quiere regresar un día al fútbol profesional tiene que reformar el 'Salto del Caballo'», asegura convencido.

Los tiempos han cambiado

Hubo un tiempo, en cualquier caso, en el que Toledo era «una de las provincias más laureadas». Preguntado por el mejor equipo y deportista, Teo Díaz elige al Toledeport de fútbol sala y al atleta José Luis González. El primero «levantó un furor en la sociedad como no he visto nunca. Llenaba hasta los topes el pabellón y con Mauro Dos Santos, que hacía magia con los pies, derrotaba al todopoderoso Interviú». Por su parte, González «era el único que podía con los grandes lobos del 1.500 metros, el triángulo mágico de los anglosajones: Sebastian Coe, Steve Ovett y Steve Cram».

Y aunque este ya sea otro tema, el periodista jubilado en 2020 deja una reflexión final: «En mi época, yo hablaba diariamente con el 80% de los entrenadores. Y si no les localizaba, pues con el presidente o el secretario, que me contaban las novedades del equipo. Eso te hacía conocer el porqué de las cosas. Ahora los clubes se esconden, y no se trabaja igual. Hoy se publica lo que se recibe a través de la nota de prensa».

* El libro se puede comprar a través del teléfono 666 72 31 29 o en el correo electrónico 'teodosiodiazcollado@gmail.com'.