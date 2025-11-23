El Club Atletismo Tarancón femenino sub 20, bronce en el Nacional de Clubes

Facsa Playas de Castellón en hombres y el Bilbao en mujeres se proclamaron campeones de España de Campo a Través por Clubes en una mañana fría, en su LX edición en un circuito próximo al Museo Arqueológico de la localidad burgalesa de Atapuerca. En ... la misma han participado 2430 atletas pertenecientes a 194 clubes. El Maratón madrileño y el Atletismo conquense de Tarancón han sido los dos únicos clubes que han intervenido en las once categorías disputadas. Les sigue el CA Albacete con diez ediciones consecutivas y en todas las categorías.

En esta edición se han batido varios récords. Por ejemplo, el de la participación total y también en las categorías absolutas. Así, en hombres nada menos que 294 atletas tomaron la salida. Por otro lado, respecto a nuestra región, solo el CA.Tarancón había conseguido un título el pasado año en Sevilla; fue en la categoría sub 16.Ha podido conservar medalla al quedar en tercera posición

También había otro dato importante. Y es que, los dos primeros clubes absolutos, Playas de Castellón y Bilbao se han ganado el derecho a participar en la próxima edición de la Copa de Europa de Clubes a celebrarse el 14 de diciembre, en la localidad portuguesa de Lagoa. Y también destacar que junto al Nacional de Clubes se disputó el XXI Cross Internacional de Atapuerca. Sumando los del Nacional, en la salida se presentaron un total de 3.267 atletas.

La atleta Nadia Battocletti celebra su victoria en la carrera absoluta femenina del Cross de Atapuerca EFE

En el apartado individual oro para la talaverana Ella Martín (Soliss- UDA Talavera) con un tiempo de 10 minutos 28 segundos. Idaira Prieto (Bikila), hija del exinternacional Antonio Prieto, fue sexta en categoría absoluta. El CA Albacete fue séptimo. En hombres absolutos cuarto fue Bikila, quinto CA Albacete y séptimo el novel Run Talavera Núñez, fundado por el actual concejal de Deportes de la Ciudad de la Cerámica, Antonio Núñez.