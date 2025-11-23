Suscribete a
El Club Atletismo Tarancón femenino sub 20, bronce en el Nacional de Clubes

Ella Martín, en sub 16, ganó la prueba individual

Ocho equipos de Castilla-La Mancha competirán en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes

El atleta Víctor Ruiz del equipo Payas de Castellón entra primero en meta y logra que su equipo gane la carrera de relevos mixtos del Cross Atapuerca
El atleta Víctor Ruiz del equipo Payas de Castellón entra primero en meta y logra que su equipo gane la carrera de relevos mixtos del Cross Atapuerca EFE

Carlos Martín-fuertes

Facsa Playas de Castellón en hombres y el Bilbao en mujeres se proclamaron campeones de España de Campo a Través por Clubes en una mañana fría, en su LX edición en un circuito próximo al Museo Arqueológico de la localidad burgalesa de Atapuerca. En ... la misma han participado 2430 atletas pertenecientes a 194 clubes. El Maratón madrileño y el Atletismo conquense de Tarancón han sido los dos únicos clubes que han intervenido en las once categorías disputadas. Les sigue el CA Albacete con diez ediciones consecutivas y en todas las categorías.

