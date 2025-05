Carmen Saldaña, una niña de 12 años con la selección española

La selección femenina sub-14 de Castilla-La Mancha de fútbol sala se ha proclamado subcampeona de España en la reciente fase final disputada en Cádiz. El combinado regional perdió el partido decisivo por el título por 1-0 frente a la potente Cataluña. En las rondas previas de este torneo nacional, Castilla-La Mancha eliminó a Madrid, Valencia y Murcia. Todo un éxito, sin duda.

A las órdenes del técnico Lorenzo Villajos, Castilla-La Mancha formó con estas 14 jugadoras en tierras gaditanas: María Ballesteros, Carolina y Sofía, como porteras; Miriam, Irene y Paola, como cierres; Alba Hernández, Lucía Ortiz, Alba de Mora, Emma, Carmen Saldaña y Nerea, como alas; además de Sara Velencoso y Silvia como pívots.

La jugadora más joven del equipo regional es Carmen Saldaña Iglesias, de tan solo 12 años y que, esto es muy importante, ha sido llamada recientemente por la selección española sub-15 para unos próximos entrenamientos en Las Rozas (Madrid). Las chicas se concentrarán desde el 25 al 28 de mayo. Sobre este último particular, Carmen declara a ABC que «tengo mucha ilusión puesta en estos ensayos y vamos a ver si finalmente formo parte del equipo nacional. Es complicado, pero defender a España sería una cosa grande. El fútbol sala me encanta y soy una gran admiradora del Movistar Inter; me veo por televisión algunos partidos suyos».

En cuanto a la medalla de plata conquistada en Cádiz, Carmen señala que «hicimos un gran torneo durante una semana, lo que pasa es que Cataluña nos marcó el 1-0 en el primer tiempo y, aunque tuvimos ocasiones para el empate, no pudo ser. Tenemos ahora una buena base de jugadoras para cuando vayamos subiendo de categoría».

Cumple 13 en diciembre

Esta niña, que no cumplirá los 13 años hasta diciembre, vive en Argés y estudia en el Instituto Sefarad de Toledo. «Juego en el equipo FS Argés y tengo como entrenador a Javier de la Cuerda. Tuve una gran suerte de conocerlo hace cinco años porque ha sido el que me ha enseñado todo lo que sé, aunque desde que yo tenía seis años ya estaba con una pelota en los pies, en mi casa, en el campo, en el parque. Me apasiona y juego también al fútbol grande; soy hincha del Real Madrid».

Por su parte, De la Cuerda comenta de su pupila que «es una jugadora muy rápida, explosiva, generosa y con el punto de gravedad bajo. Le auguro un buen futuro».

Precisamente, este entrenador también ha dirigido al AD Bargas masculino en el último tercio del campeonato y ha logrado una complicada permanencia en Segunda B, lo que le ha valido la renovación para la próxima campaña.