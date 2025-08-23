Bernardo Cambareri gana la cuarta etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha en Uclés Este domingo se disputa la traca final entre Mariana y Molina de Aragón, un sube y baja de 108 kilómetros donde Miguel Moya defiende liderato

El argentino Bernardo Cambareri, del equipo Lasal Cocinas, se ha proclamado ganador este sábado de la cuarta etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader, con un recorrido de 129 kilómetros desde Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, hasta el monasterio de Uclés, en Cuenca. Mientras, Miguel Moya, del High Level Gsport, mantiene el maillot rojo carmesí como líder de la prueba.

Un grupo de 18 ciclistas rodó con casi dos minutos en el ecuador de la jornada. De ellos se distanciaron Gabriel Baptista, Óscar García, Bernardo Cambareri y Aimar Erostarbe, uniéndose después José María Martín, ganador el viernes en Campo de Criptana. La fuga fue abortada a falta de 20 kilómetros gracias al trabajo del equipo Cortizo. En la ascensión al Alto Almendros, lo intentó un valiente Aimar Berango, pero de nuevo Cambareri se llevó los puntos en la cima. De hecho, el argentino se escapó con junto con José Antonio Redondo camino de Uclés y se impuso en el mano a mano final. Albert Roca completó el podio.

Este domingo se disputa la quinta y última etapa, de 108 kilómetros, entre Mariana, en la provincia de Cuenca, y Molina de Aragón, en Guadalajara. Será un auténtico sube y baja, con las primeras ascensiones en Cañamares y Cañizares. A continuación, el pelotón coronará el Alto Cueva de Hierro en Beteta, para descender a Poveda de la Sierra (km 74), subir el Alto de Taravilla (km 86) y así hasta Molina de Aragón. La salida será a las nueve de la mañana y la llegada está prevista para las once y media. La carrera se podrá seguir en directo por Sportpublic TV a partir de las 10.00.