2-0: Barroso y Chupi dan la victoria al CD Toledo frente al filial del Alcorcón en el cierre de la pretemporada Los verdes, que el miércoles conocerán rival en la Copa Federación, llegarán con buenas sensaciones al estreno liguero del sábado en Tarancón

Último amistoso de pretemporada del CD Toledo antes del arranque liguero (el sábado 6 de septiembre, a las 19.00 horas, en Tarancón), que dejó un buen sabor de boca a los verdes. Victoria por 2-0 frente al filial del Alcorcón, con goles de Barroso y Chupi, uno en cada parte. En la primera, el CD Toledo tuvo muchos acercamientos, pero sin ocasiones claras. Abrió la lata Barroso en el minuto 25, con una rosca desde una esquina del área que se coló por la escuadra. Mientras, los visitantes crearon peligro en un remate alto de Nicola y en un disparo desviado con todo a su favor de Brais.

En la segunda mitad mejoró el CD Toledo. Pudieron marcar goles fáciles Luis Molina y Friaza en el 54 y el 70 y entre medias Neco estrelló un balón en el larguero desde fuera del área. Al final, en el 72, Chupi marcó el segundo al aprovechar con astucia de un error defensivo del filial. Y poco después, expulsión con roja directa a Arman por una entrada muy dura a Raúl Alguacil, un juvenil del CD Toledo.

- CD Toledo: Quintela; Stevens, Adrián López, Luna, Hornero; Kike Peña, Nader, Meneses, Barroso; Willy y Luis Molina. También jugaron: Brunet, Moraleda, Nanclares, Friaza, Chupi, Raúl Alguacil, Gonzalo Saiz, Neco e Iker.

- AD Alcorcón B: Varez; Emilio, Sergio Sáez, Mario Linares, Samou; Nicola, Adama, Arman, Ndong; Dani López y Brais. También jugaron: Pau Blanco, Guille, Ferreres, Rublico, Daniel Martínez, Alberto Pérez y Adrián Rodríguez.

Goles: 1-0, m. 25: Barroso; 2-0, m. 72: Chupi.

Árbitro: Alejando González de Ancos.

Incidencias: último amistoso de pretemporada del CD Toledo, disputado este sábado en el Salto del Caballo ante unos 500 espectadores.

* Antes del partido de este sábado, el CD Toledo ha disputado otros siete partidos de pretemporada con los siguientes resultados:

- Sanse, 1-Toledo, 3

- Moscardó, 2-Toledo, 0

- Toledo, 6-Cazalegas, 0

- Villacañas, 0-Toledo, 1

- Pozuelo, 1-Toledo 1

- Toledo, 2-Carabanchel, 2

- Toledo, 1-Socuéllamos, 0

Como ganador del Trofeo de la Junta, los verdes se han clasificado para la fase nacional de la Copa Federación. El miércoles se celebrará el sorteo de una competición que, en el caso de superar tres rondas, otorga plaza para la Copa del Rey.