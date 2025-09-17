El entrenador Antonio Serrano con sus tres atletas que han participado en el Mundial de Tokio: Carlos Sáez, Marta Pérez y Marta Serrano

Las atletas Paula Sevilla y Marta Serrano cumplieron en el Mundial de Tokio La velocista corrió la semifinal de los 400 metros y aún le quedan los relevos, mientras que la hija de Antonio Serrano consiguió su mejor marca en 3.000 metros obstáculos

Cuando nos encontramos en el ecuador del XX Campeonato del Mundo de Atletismo que se está celebrando en Tokio, la capital de Japón, ya podemos hacer un balance de la actuación de los tres atletas que Castilla la Mancha ha aportado: Paula Sevilla (nacida en La Solana), Marta Serrano (con sangre también solanera, puesto que su padre y entrenador, Antonio Serrano, nació allí) y Carlos Sáez (catalán de padres albaceteños).

Paula superó la primera eliminatoria de 400 metros lisos rebajando su marca personal de 50.70 a 50.69, clasificándose para la semifinal dos días después. Aquí cayó eliminada, aunque tuvo fuerzas para bajar de los 51 segundos (50.97). Excelente actuación de la manchega subiendo poco a poco en el escalafón europeo. Aún tiene que correr el relevo de 4x100 y el 4x400. Recordemos que se coronó campeona de España de 400 en Tarragona hace menos de un mes.

Por su parte, Marta Serrano participó en los 3.000 obstáculos después de ser oro también en Tarragona. Acudía con 9:24.26 y quedó eliminada en las series de clasificación, pero marcando 9:21, batiendo el récord de España sub-23 y logrando su mejor marca personal. Es decir, tuvo una actuación bastante aceptable.

Finalmente, Carlos Sáez, en su debut mundialista, fue eliminado en las series de 1.500 metros con 3:40, después de haber sido subcampeón de España en la distancia. Por tanto, gran éxito de Serrano como entrenador al aportar tres atletas suyos en Tokio.

Además, Antonio Serrano también es el entrenador de la soriana Marta Pérez, una fenomenal competidora que superó las series de los 1.500 metros y fue novena en la final con su segunda mejor marca de siempre (3:58.54).