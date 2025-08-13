El árbitro de Primera División Guzmán Mansilla, pregonero este jueves de las fiestas de Bernuy

José Luis Guzmán Mansilla se estrena esta temporada como árbitro de Primera División

José Luis Guzmán Mansilla será este jueves, a las 23.30 horas, el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario en la localidad toledana de Bernuy, pedanía de Malpica.

El jienense Guzmán Mansilla, árbitro de fútbol que ha ascendido esta temporada a la Primera División, tiene un pasado reciente vinculado a la comarca de Torrijos, donde ejerció como secretario de los ayuntamientos de Bernuy y Malpica.

Las fiestas, organizadas por el Ayuntamiento de Bernuy cuyo alcalde es Rafael Machín Arroyo, se prolongarán hasta el próximo domingo.