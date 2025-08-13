Suscribete a
ABC Premium
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

El árbitro de Primera División Guzmán Mansilla, pregonero este jueves de las fiestas de Bernuy

El jienense, que fue secretario en los ayuntamientos de Bernuy y Malpica, será el encargado de inaugurar los festejos en honor de la Virgen del Rosario

Estos son los árbitros que bajan y suben a Primera División en España

José Luis Guzmán Mansilla se estrena esta temporada como árbitro de Primera División
José Luis Guzmán Mansilla se estrena esta temporada como árbitro de Primera División

B. Cervantes

Toledo

José Luis Guzmán Mansilla será este jueves, a las 23.30 horas, el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario en la localidad toledana de Bernuy, pedanía de Malpica.

El jienense Guzmán Mansilla, árbitro de fútbol que ha ascendido esta temporada a la Primera División, tiene un pasado reciente vinculado a la comarca de Torrijos, donde ejerció como secretario de los ayuntamientos de Bernuy y Malpica.

Las fiestas, organizadas por el Ayuntamiento de Bernuy cuyo alcalde es Rafael Machín Arroyo, se prolongarán hasta el próximo domingo.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app