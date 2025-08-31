Aquellas toledanas pioneras del fútbol sala Pilita, Clara y Mónica, integrantes del mítico Trocadero, fueron tres de las jugadoras que disputaron, allá por 1995, los primeros partidos de la selección española femenina

Aunque nadie les pide un autógrafo por la calle y son mujeres completamente anónimas, Pilar Pérez Rey 'Pilita', Clara del Pino Pazos y Mónica Huecas García pueden sentirse bien orgullosas de su pasado deportivo. Las tres toledanas tuvieron el honor de jugar los primeros partidos que la selección española de fútbol sala disputó en su historia, allá por 1995, y ahora que el combinado nacional vuelve a Toledo sería un crimen que nadie les rindiera un más que merecido homenaje.

La selección española, en efecto, jugará dos amistosos el 9 y 10 de septiembre en la ciudad imperial frente a Argentina como preparación para el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia, que se celebrará desde el 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.

Los citados partidos serán en el pabellón Javier Lozano Cid y servirán para conmemorar el 30 aniversario de esos dos primeros choques de ámbito internacional que disputó la selección española. Aquellos encuentros se jugaron en una instalación municipal que aún no estaba bautizada como Javier Lozano Cid, sino que se llamaba Salto del Caballo, como el estadio que está al lado. Y así fue hasta el 9 de junio de 2005, cuando hubo un acto oficial para otorgar tal reconocimiento al seleccionador, toledano universal, que llevó a la cima europea y mundial al fútbol sala nacional masculino.

Precisamente, Lozano fue también el primer seleccionador de las chicas. Toledo, que entonces era la capital del fútbol sala, organizó el I Torneo Internacional femenino, que consistió en un triangular. El viernes 24 de noviembre se midieron Portugal y Australia con un resultado escandaloso a favor de las lusas: 17-2. Mientras, el sábado 25, España venció 7-2 a Australia y el domingo arrasó 9-2 a Portugal, proclamándose campeona. Lozano declaró a su conclusión: «Las chicas son fenomenales, me han sorprendido».

Mónica Huecas, desde Alicante Foto cedida

Las doce jugadoras integrantes de ese primer equipo nacional fueron: María Concepción 'Conchi' (Trocadero) y Margarita (Meirás), como porteras; Mari Cruz 'Kuky' (Trocadero) y Ana (Sampedrotarra), como cierres; Ana María (La Coruña), Mónica y Clara (Trocadero), Beatriz y Nuria (La Coruña), como alas; y Pilar (Trocadero), Laura (Valladolid) y Lorena (Sampedrotarra), como pívots.

En un emocionante viaje al ayer, ABC habla con Pilita, una de aquellas tres toledanas pioneras del fútbol sala patrio. Tanto Pilita como Clara y Mónica eran componentes del superequipo Trocadero FS, un club que presidía Socorro Mellado y que estaba dirigido por el brasileño Antonio José Azevedo 'Zego' y el toledano Luis Morcillo. Es más: junto con las madrileñas Conchi y Kuky, presentes igual en esos primeros partidos de la selección, formaban el cinco inicial del Trocadero.

«Éramos amigas y felices»

Pilita se crió en el barrio de Santa Bárbara y actualmente reside en Mocejón. Es funcionaria y tiene dos hijos. Por su parte, Clara vive en Toledo y es profesora de Primaria, mientras que Mónica es empresaria de papelería en Alicante. La primera de ellas recuerda que «el seleccionador era Javier Lozano –hoy presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala– y el pabellón estaba a tope».

Clara del Pino y Pilar Pérez 'Pilita', con camisetas conmemorativas Foto cedida

Eran, en realidad, tres crías: «Yo tenía entonces 18 años, Clara 16 y Mónica también 18. Disfrutamos mucho en aquellos dos partidos y, con el paso del tiempo, nos alegramos de ser las pioneras del fútbol sala femenino en España, una meta a la que se ha llegado con mucho trabajo. Ahí es nada, por ejemplo, cómo está de profesionalizada la Primera división y ver el eco popular que va a tener el Mundial. Nosotras jugábamos a este deporte porque nos apasionaba. Éramos felices y, además, amigas de verdad».

Y añade: «Creo que tiene mucho mérito el que pusiéramos los primeros cimientos en este deporte y tengo que decir, con sinceridad, que no cambio aquellos felices días con el poder ser jugadora en la época actual».

Finalmente, comenta que «la Asociación de Jugadoras Españolas de Fútbol Sala, que preside Natalia Orive, nos hizo un homenaje en 2022 en Orense, como reconocimiento a las que formamos parte del aquel equipo nacional. Las tres toledanas guardamos un grato recuerdo de esa distinción. Nos sentimos orgullosas de haber puesto la primera piedra».