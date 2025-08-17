Ángel Ronco y Gemma Arenas se impusieron en la 'Santa Quiteria' de Fuente El Fresno Este fin de semana festivo también hubo carreras populares en Villatoya, Fernán Caballero, Minaya y Puebla del Príncipe

El bargueño Ángel Ronco y la almagreña Gemma Arenas fueron los ganadores de la edición número 24 de la Carrera Popular Santa Quiteria de Fuente El Fresno, una prueba incluida en el Circuito 2025 de la Diputación de Ciudad Real. El tiempo empleado por los dos ganadores para los 10 kilómetros de recorrido fue de 31.12 y 38.20 minutos, respectivamente. El podio masculino se completó con Andy Morales y Abdelwahab Haidar, mientras que al femenino subieron Rosario García-Cervigón y Carmen Mazuecos.

La inscripción fue de 522 participantes, de los que 484 llegaron a la meta con tiempo registrado. También se disputaron pruebas para niños, denominadas 'Mini' y que tuvo 241 inscripciones.

Por otro lado, el viernes tuvo lugar la XV Carrera Popular de Villatoya con triunfos para José Antonio Hernández y Mónica Pilco. Les acompañaron en el podio Martín Villar, Miguel Murcia, Eliz Karina y María Jesús Mocholi.

Por otro parte, el sábado se disputó la primera edición de la Carrera Popular San Agustín de Fernán Caballero. En el trail largo vencieron Santi Rísquez y Silvia Gómez, mientras que en el trail corto lo hicieron Mark Manning y María Alegría Crespo.

Y ya en lo referente a pruebas celebradas en la matinal de este domingo, Seve Felipe Gómez y María José Del Toro fueron los vencedores de la XIII Carrera Popular de Minaya. También subieron al cajón Jesús Ponce, David Morcillo, Bárbara Moragues e Irene Requena.

Finalmente, Mohamed Massat y Ana Belén Bernalte se impusieron en la III WAY Runner de Puebla del Príncipe, una prueba sobre 10 kilómetros. El podio masculino se completó con Javier Felipe Poveda y Carlos Martín De las Pueblas, mientras que al femenino subieron Patricia Sáez y Pilar Mendoza. En la prueba de los 5 kilómetros ganaron Andy Morales y Mercedes Santos Orejón.