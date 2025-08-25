Imagen del podio masculino y femenino de Villanueva de los Infantes

Andy Morales y Queralt Criado ganan la carrera nocturna de 'Las Antorchas' en Villanueva de los Infantes Este fin de semana también hubo pruebas atléticas en El Salobral, Motilla del Palancar, Sonseca y Madrigueras

El valdepeñero Andy Morales y la argamasilllera Queralt Criado se impusieron el pasado sábado en la edición número 23 de la carrera nocturna 'Las Antorchas' de Villanueva de los Infantes, una prueba atlética disputada en un ambiente festivo y que tuvo por encima de 700 inscripciones. El podio masculino se completó con Imanol Cruz y Abdelwahab Haidar, mientras que al femenino subieron Carmen Mazuecos y María José Cano.

En la XVI Carrera Popular de El Salobral, las victorias fueron para Andrés Micó y María Ángeles Magán. También subieron al cajón Jesús Montejano, Pablo Villena, Eva Moreno y Sandra Ruiz Picaso.

Por otro lado, Andrés Felipe Sarta y Ascensión Leal fueron los vencedores del XXI Trofeo San Gil en Motilla del Palancar. Les acompañaron en el podio Alfonso Martínez. Alfonso Expósito, Teresa Tejera y María José Engra.

Ya en pruebas disputadas este domingo, David De la Cruz y Paloma Gálvez ganaron la VII Carrera Solidaria 'Torre Tolanca' de Sonseca. El podio masculino se completó con César García y Jaime Díaz, mientras que al femenino subieron Blanca Romeral y Eva Peñalver.

Finalmente, Víctor Ruiz y Mercedes Santos-Orejón se impusieron en la XXXVIII Milla Urbana de Madrigueras. También subieron al cajón Carlos García, Youness Marofit, Paola Niño y María Ángeles Magán.