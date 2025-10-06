0-0: El Albacete suma un punto en León tras ser mejor primero y resistir con 10 después
Morci estrelló un balón en el larguero desde su campo y Raúl Lizoain, ya en el descuento, sacó una mano prodigiosa para evitar la victoria de la Cultural
El Albacete Balompié se trae un punto del Reino de León que puede parecer a poco por lo visto hasta el descanso, pero que deja un buen sabor de boca después de quedarse con diez por expulsión de Puertas y de que Raúl Lizoain tuviera que sacar una mano prodigiosa en el descuento. Al final, empate a cero.
La primera parte fue manchega. Pese a que el capitán del 'Alba', Riki Rodríguez, vio la amarilla en el minuto cuatro, mal asunto al estar condicionado todo el encuentro, Morci estuvo a punto de marcar el gol del año al sorprender a Edgar Badía con un lanzamiento desde su propio campo que se estrelló en el larguero en el seis.
Se jugaba a lo que quería el Albacete y en el 25, en una combinación rápida y vertical, Puertas recibió en buena posición, aunque incomodado por un zaguero leonés, y su remate, abajo, fue repelido por Badía. Y en el 45, una falta lateral la peinó Riki con aviesas intenciones y el balón lo despejó su compañero Puertas, sin querer y con la cara, cuando iba directo a la red.
Tras el descanso, la Cultural despertó y gozó de una ocasión muy clara en el 51. Centro desde la derecha que Diego Collado remató a bocajarro, pero contra el cuerpo de Rubén Sobrino, que ejerció de portero involuntario. Mientras, el Albacete, a medida que pasaba el tiempo, ya no veía con tan malos ojos el empate; mucho menos al ser expulsado Puertas por una patada en la cabeza a un rival cuando intentaba rematar en el área contraria en el 74.
Entonces la 'Cultu' se volcó, aunque no inquietó demasiado hasta el 91: Lucas Ribeiro sorprendió en el segundo palo y Lizoain evitó el 1-0 en una parada que supo a gloria al Albacete.
Los manchegos son decimocuartos con nueve puntos y el domingo, a las 14.00 horas, recibirán a la AD Ceuta en el Belmonte.
- Cultural Leonesa: Edgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Pastoriza (Mboula, m. 75), Thiago Ojeda, Bicho, Diego Collado (Ribeiro, m. 76); Luis Chacón (Manu Justo, m. 85) y Rubén Sobrino.
- Albacete Balompié: Raúl Lizoain; Loren Aguado (Jogo, m. 82), Vallejo, Pepe Sánchez, Carlos Neva; Lazo (Dani Escriche, m. 70), Ale Meléndez, Riki Rodríguez (Javi Villar, m. 82), Morci (Fran Gámez, m. 82); Agus Medina (Javi Moreno, m. 89) y Puertas.
Árbitro: Manuel Jesús Orellana. Mostró amarilla al local Thiago Ojeda. Por parte visitante, a Riki Rodríguez y roja directa a Puertas en el 74.
Incidencias: partido de la octava jornada de Segunda división, disputado este lunes en el estadio Reino de León.
