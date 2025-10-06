0-0: El Albacete suma un punto en León tras ser mejor primero y resistir con 10 después

El Albacete Balompié se trae un punto del Reino de León que puede parecer a poco por lo visto hasta el descanso, pero que deja un buen sabor de boca después de quedarse con diez por expulsión de Puertas y de que Raúl Lizoain tuviera que sacar una mano prodigiosa en el descuento. Al final, empate a cero.

La primera parte fue manchega. Pese a que el capitán del 'Alba', Riki Rodríguez, vio la amarilla en el minuto cuatro, mal asunto al estar condicionado todo el encuentro, Morci estuvo a punto de marcar el gol del año al sorprender a Edgar Badía con un lanzamiento desde su propio campo que se estrelló en el larguero en el seis.

Se jugaba a lo que quería el Albacete y en el 25, en una combinación rápida y vertical, Puertas recibió en buena posición, aunque incomodado por un zaguero leonés, y su remate, abajo, fue repelido por Badía. Y en el 45, una falta lateral la peinó Riki con aviesas intenciones y el balón lo despejó su compañero Puertas, sin querer y con la cara, cuando iba directo a la red.

Tras el descanso, la Cultural despertó y gozó de una ocasión muy clara en el 51. Centro desde la derecha que Diego Collado remató a bocajarro, pero contra el cuerpo de Rubén Sobrino, que ejerció de portero involuntario. Mientras, el Albacete, a medida que pasaba el tiempo, ya no veía con tan malos ojos el empate; mucho menos al ser expulsado Puertas por una patada en la cabeza a un rival cuando intentaba rematar en el área contraria en el 74.

Entonces la 'Cultu' se volcó, aunque no inquietó demasiado hasta el 91: Lucas Ribeiro sorprendió en el segundo palo y Lizoain evitó el 1-0 en una parada que supo a gloria al Albacete.

Los manchegos son decimocuartos con nueve puntos y el domingo, a las 14.00 horas, recibirán a la AD Ceuta en el Belmonte.

- Cultural Leonesa: Edgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Pastoriza (Mboula, m. 75), Thiago Ojeda, Bicho, Diego Collado (Ribeiro, m. 76); Luis Chacón (Manu Justo, m. 85) y Rubén Sobrino.

- Albacete Balompié: Raúl Lizoain; Loren Aguado (Jogo, m. 82), Vallejo, Pepe Sánchez, Carlos Neva; Lazo (Dani Escriche, m. 70), Ale Meléndez, Riki Rodríguez (Javi Villar, m. 82), Morci (Fran Gámez, m. 82); Agus Medina (Javi Moreno, m. 89) y Puertas.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana. Mostró amarilla al local Thiago Ojeda. Por parte visitante, a Riki Rodríguez y roja directa a Puertas en el 74.

Incidencias: partido de la octava jornada de Segunda división, disputado este lunes en el estadio Reino de León.