4-0: El Albacete Balompié se lleva el Trofeo de la Junta ante un voluntarioso Quintanar del Rey

El Albacete derrotó con cierta comodidad al Quintanar del Rey en el Trofeo Junta

El Albacete Balompié cumplió el pronóstico y derrotó con cierta comodidad al CD Quintanar del Rey en la gran final del Trofeo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha disputada en el Carlos Belmonte de la capital albaceteña. El murciano Higinio Marín y el gaditano José Carlos Lazo, con dos dianas cada uno de ellos, fueron los autores de los goles de un partido entretenido.

Al cumplirse el primer cuarto de hora de juego se pudo adelantar en el marcador el CD Quintanar del Rey después de un tiro muy peligroso de Cantarero, ya dentro del área, que obligó a Lizoain a desviar a saque de esquina de forma muy apurada.

La réplica albaceteña fue inmediata ya que en el minuto 20 hubo un potente lanzamiento de Jefté desde la frontal que se estrelló en el larguero. Sin tiempo para el respiro, minuto 23, un disparo muy duro y lejano de Lazo que llevó el balón a la red y ubicar el 1-0 en el marcador.

Noticia Relacionada 2-1: Fatídico descuento en Cádiz para al Albacete, que pagó caro un error de principiante Juan Antonio Pérez Los manchegos siguen sin ganar tras otra jornada más en la que no fueron inferiores al rival

Una vez que el 'Alba' rompió la resistencia del conjunto blanquiverde su dominio fue ya casi absoluto. De esta manera, en el minuto 27, un centro desde la derecha de Jota lo empujó a la red Higinio en boca de gol para establecer el 2-0. Cinco minutos más tarde llegó el 3-0 como consecuencia de un pase filtrado sobre Higinio. El ariete murciano definió muy bien ante la salida del meta Montesinos y ubicó el 3-0 en el Belmonte.

Tras la reanudación, el dominio del partido fue más repartido, si bien el Albacete Balompié aumentó su deferencia en el marcador con una diana de Lazo con un gran tiro a cesión de Escriche en el minuto 74.

El Albacete Balompié tendrá su próximo compromiso de Liga el lunes día 15 con una visita al Real Zaragoza. un encuentro que cerrará la quinta jornada de Segunda división. Por su parte, el CD Quintanar del Rey jugará en su segundo encuentro del campeonato de Segunda RFEF en el campo del filial del CD Tenerife el próximo domingo.

Ficha técnica del partido

Albacete Balompié: Lizoain; Jota, Jon García, Velilla, Neva; Lazo, Capi, Meléndez, Morci; Higinio y Jefté. También jugaron Valverde, Jonathan Gómez, Escriche, Bernabéu, Usero, Parra, Javi Villar y Javi Moreno

CD Quintanar del Rey: Montesinos; Fita, Enzo Ojeda, Fer Romero, Murci; Fran Bueno, Olmedilla, Lorente, Gonpi; Cantarero y Antonio Fernández. También jugaron Kike Fabra, Gómez, Chabo, Fer Navarro, Ticiano, Pamies, Perea y Eric Iglesias

Árbitro: Pérez Sánchez. Delegación de Albacete. Amarilla a los locales Capi y Lazo. Por parte visitante, a Lorente.

Goles: 1-0, m. 23: Lazo; 2-0, m. 27: Higinio; 3-0, m, 32: Higinio; 4-0, m. 72: Lazo

Incidencias: Partido valedero para la final del Trofeo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha disputado este miércoles por la tarde en el Carlos Belmonte ante unos mil espectadores. El Albacete tendrá un premio de 3.000 euros por la conquista del Trofeo, mientras que al CD Quintanar del Rey le corresponderá 1.500. La entrega de trofeos fue presidida por José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.