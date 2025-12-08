Suscribete a
Adrián Villa y Ana Hernández se imponen en Mora en el Cross del Aceite

El podio masculino se completó con Mateo Cardoso y Jesús Lungarán, mientras que el femenino lo fue con Nuria Olías y Tamara Álvarez

Adrián Villa y Ana Hernández ganan la III Cross del Aceite
Adrián Villa y Ana Hernández ganan la III Cross del Aceite Atletismo toledano

B. Cervantes

Toledo

El alamedano Adrián Villa y la toledana Ana Hernández fueron los ganadores el pasado sábado en Mora de latercera edición del Cross del Aceite. El podio masculino se completó con Mateo Cardoso y Jesús Lungarán, mientras que el femenino lo fue ... con Nuria Olías y Tamara Álvarez.

