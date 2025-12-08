Adrián Villa y Ana Hernández se imponen en Mora en el Cross del Aceite

El alamedano Adrián Villa y la toledana Ana Hernández fueron los ganadores el pasado sábado en Mora de latercera edición del Cross del Aceite. El podio masculino se completó con Mateo Cardoso y Jesús Lungarán, mientras que el femenino lo fue ... con Nuria Olías y Tamara Álvarez.

Por otro lado, Daniel Corrochano y Aitana Martín se impusieron en la XXIII Carrera Popular Villa de Alcaudete. También subieron al cajón Jorge Cano, Borja Pinto, Rocío Fernández y Merche Gómez.

Por su parte, Carlos Espinosa y Mari Carmen Risueño ganaron en Tobarra la XI Carrera Popular Sierra. Les acompañaron en el podio José Javier Ochoa, Abraham Serrano, Cristina Rodríguez y Elena Sancho.

Finalmente, y ya en una prueba disputada este domingo, Abraham García y Carmen Mendoza fueron los ganadores en Los Navalmorales del XXII Cross de Los Aceites. El podio masculino se completó con Enmanuel Alvarado y Jesús Antonio Núñez, mientras que el femenino lo fue con Virginia Torres y María Palmira Amor.