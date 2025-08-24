Adrián Benito le roba la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader a Miguel Moya el último día José María Martín ganó la etapa final, celebrada este domingo entre Mariana y Molina de Aragón

Cierre espectacular de la primera Vuelta a Castilla-La Mancha Leader en Molina de Aragón, que acogió el desenlace de la quinta y última etapa con victoria parcial del campeón de España élite, José María Martín (Extremadura Pebetero), mientras que su compañero Adrián Benito se llevó la clasificación general tras desbancar a Miguel Moya, que había sido el líder desde el primer día.

Más de 100 corredores iniciaron la competición en Mariana, provincia de Cuenca. Se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio en memoria de Iván Meléndez, joven ciclista fallecido en competición el sábado. Los 108 kilómetros de recorrido incluían cuatros subidas de montaña y las metas volantes de Beteta y Poveda de la Sierra.

La dureza se dejó sentir desde el arranque, aunque la carrera se partió en la subida al Alto Cueva de Hierro. Lo intentó un dúo en cabeza con Baptista y Larronde, pero en la subida al Alto del Mirador del Tajo se destacaron Cánovas y Mancipe. En el terreno posterior se conformaba un cuarteto en cabeza con Benito, Martín, Domínguez y Mancipe. Mientras, el líder Moya buscó la compañía de Giuliano y de otros aspirantes al podio, pero perdiendo más de un minuto todo se decantó para los escapados.

En el último repecho antes de entrar en las calles de Molina de Aragón arrancó desde la fuga Martín para conquistar la etapa por delante de Mancipe y Domínguez. Por su parte, Benito se hizo con el maillot de líder rojo carmesí como vencedor de la general, con Domínguez y Moya completando el podio.

El maillot verde por puntos fue para Martín; el rey de la montaña, con el maillot rojo, lo ganó Bernardo Cambareri; el líder de las metas volantes, con el maillot amarillo, se lo quedó Albert Roca; el líder de la clasificación sub-23 también fue Benito; el mejor castellanomanchego, con el maillot azul, ha sido Miguel Moya; y el mejor equipo, el Extremadura Pebetero.