Unos 300 esquiadores de 27 países disputan el mundial júnior en Seseña La localidad toledana será a primeros de agosto el centro mundial del esquí acuático

EFE

Toledo Actualizado: 23/07/2018 18:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unos 300 deportistas de 27 países van a disputar, del 2 al 5 de agosto, el campeonato del mundo de esquí náutico en el centro Waterski & Wakeboard Complex, de Seseña, en las modalidades de slalom, figuras y saltos.

Así lo ha dado a conocer el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, en la presentación en rueda de prensa junto al director del complejo y responsable de la organización, Ricardo Botas, y su esposa, Cristina Medem, con numerosos títulos nacionales, europeos y mundiales.

Amores ha explicado que el jueves y el viernes tendrán lugar las eliminatorias, de 9:00 a 17:00 horas ambos días, que se cerrarán, de ser preciso, la matinal del sábado para por la tarde y el domingo procederse a la disputa de las finales de las tres categorías y de la combinada, de 10:00 a 16:00 horas, que está programada la entrega de premios y la clausura.

Ha alabado el «entorno idílico» donde se ubica el complejo de Seseña y que «parece que no está en la región» por sus excelentes condiciones para la práctica del esquí náutico y ha lamentado que «sea más conocido fuera que dentro de España y, por supuesto, de Castilla-La Mancha».

Asimismo, ha ensalzado, la proximidad con Toledo o Madrid, «a media hora de distancia», para invitar a asistir a un evento en el que «se va de París», donde se celebró el anterior mundial, «a Seseña» y al que acudirán los mejores especialistas del mundo.

Juan Ramón Amores ha concluido que «vamos a hacer lo posible» para que la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, asista a su primer acto oficial en Castilla-La Mancha tras su reciente nombramiento como máxima responsable del deporte nacional.

Ricardo Botas ha explicado que entre los competidores, llegados de Argentina, Australia, Francia, Gran Bretaña, México, Holanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos, Ucrania o Suecia, entre otros países, sólo en figuras están claro los favoritos: un mexicano y la canadiense Neylly Ross, vigente campeona mundial absoluta.

En slalom y saltos «está muy abierto» el título, ha ampliado Botas sobre el quinto mundial que organiza el centro que dirige -otros siete europeos e incontables nacionales-, porque ha dado como claro favorito en la final combinada a Estados Unidos que «trae el equipo más potente», aunque no ha olvidado a Australia «puede estar muy cerca»- y «en Europa, sin duda, Francia va a dar caña».

En el capítulo nacional, ha confiado en las posibilidades de entrar en la finales de Dani Teixidor y Toño Teixidor.

Botas, que no ha sabido calcular las personas que se darán cita, aunque ha recordado que en el último europeo organizado se congregaron en torno a unas 3.000 personas y no ha ocultado que su ilusión está en superar esa cifra, ha agradecido el apoyo del Gobierno regional «sin que no sería posible organizarlo».

Algo con lo ha coincidido Cristina Medem, quien ha reconocido que «es un sueño» poder contar con el Waterski Complex, que se ha podido diseñar después de copiar los centros estadounidenses, «para dar a conocer este deporte tan poco conocido».

«Habéis creído en nuestro proyecto, es un sueño que se ha hecho realidad, y en un 80% es por ese apoyo, que espero continéis porque vuestro empujoncito le da muchísimo más valor», ha zanjado.