A la tercera fue la vencida y el Toledo consigue su primer triunfo

Al fin ha llegado la primera victoria del CD Toledo y fue en la noche del domingo tras derrotar por 2-0 al Atlético Tomelloso en el Salto del Caballo, en un encuentro de la tercera jornada del campeonato. Antes de nada hay que señalar que el triunfo de los verdes fue justo y hasta corto para sus merecimientos. No obstante, no hay que olvidar que el Atlético Tomelloso salió mejor situado en el terreno de juego que su adversario, una circunstancia que le llevó a crear dos ocasione de gol en los minutos 4 y 10, ambas cargo de su delantero Lander. A partir de aquí se le acabó el gas ofensivo a los visitantes y fue el Toledo quien dominó la situación creando tres claras ocasiones de gol que no su aprovechar el extremo Adri. El joven atacante de Mocejón no anda fino cara al gol en lo que va de campeonato. A partir del minuto 30 el partido se igualó hasta llegar al al descanso.

¡Buenos días! Los lunes son mejores lunes después de conseguir la victoria con nuestra gente. Aquí os dejamos el resumen del partido 👇👇👇👇#ANuestroLado 💚⚪️ pic.twitter.com/R4PkO6bGTN — C.D. Toledo 💚⚪️ (@CD_Toledo) 10 de septiembre de 2018

Tras la reanudación, el Toledo «rompió la lata» en el primer minuto como consecuencia de un pase en profundidad de Cifu sobre el campo rival. Iván Bueno le ganó la partida a Moya y enfiló el camino sobre sobre la puerta de Sergio Arenas. El delantero madrileño no fue egoísta y cedió en «bandeja de plata» el balón a Rubén Moreno para que anotase el 1-0 desde el punto de penalti. El Atlético Tomelloso acusó el golpe, pero en el minuto 51 pudo igualar la contienda después de que un remate de cabeza de Carles lo tuviera que sacar «bajo palos» Álex Pérez.

Tras este susto para la parroquia toledana, los verdes volvieron a coger el ritmo del encuentro y llevaron el peligro constante a la portería rival. De esta manera, llegó la ocasión más clara, pero Santigosa no pudo superar a Sergio Arenas en un franco «mano a mano». Cuando el partido agonizaba, el Toledo sentenció el marcador merced a una pena máxima que señaló el colegiado por un derribo de Carles sobre Rubén Moreno. El lanzamiento desde los 11 metros lo llevó a la red el veterano Álvaro Antón.

CD Toledo; Machuca: Cifu, Chato, Pascu, Álex Pérez; Manu Cordero (Iván Bueno, m. 46), Álvaro Antón, Santigosa, Esparza (Acuña, m. 73); Rubén Moreno y Adri (Obed Esaú, m. 61).

Atlético Tomelloso: Sergio Arenas; Iván Zaragoza, Carles, Gascón, Moya; Juanfri, Luque, Alvarito (Alexander, m. 59), De la Hoz; Javi López (Ureña, m. 71) y Lander (Amorín, m. 86).

Árbitro: Gonzalo Sánchez. Delegación de Guadalajara. Amarilla para el local Cifu. Por parte visitante, a Luque, De la Hoz y Carles.

Goles: 1-0, m. 46: Rubén Moreno; 2.0, m. 89: Álvaro Antón (penalti).

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo XVIII de Tercera División disputado en la noche de ayer domingo en el Salto del Caballo ante unos 1.500 espectadores.