1-0: El Talavera cae en Murcia y queda eliminado de la Copa Federación En un partido muy igualado, los blanquiazules no pudieron superar el gol Andy Escudero en el minuto 29

Pues se acabó el camino del CF Talavera en la Copa de Federación Española de Fútbol. Los blanquiazules perdieron en la noche de este miércoles por 1-0 ante el Real Murcia en "La Condomina" tras la disputa de un partido que tuvo la igualdad como denominador común. Un solitario gol de Andy Escudero logrado en el minuto 29 decidió un encuentro, y de paso una eliminatoria, en lo que más justo hubiese sido que se decidiera en la serie de penatis al no haber prórroga oficial. Los discípulos que dirige Fran Alcoy se tendrán que dedicar a partir de ahora a mejorar su rendimiento en la Liga, un campeonato donde anda con problemas en la clasificación y para ello deben de empezar con una urgente victoria el próximo domingo en el municipal "El Prado" ante el filial del Cádiz. (18.00 horas).

El partido de ayer empezó con una buena opción de gol para Alberto Toril, pero su disparo dentro del área lo rechazó la defensa. La réplica visitante llegó cuando Alberto Oca se aprovechó de un error del meta local para disparar a gol, pero Julio Algar salvó el 0-1. Así se llegó al minuto 29 que fue cuando una jugada por la derecha de Dorrio la concluyó con éxito Andy Escudero de un buen remate cruzado y por alto a la red talaverana. Era el 1-0 que a la postre fue el resolutivo. Poco antes, minuto 24, se tuvo que retirar Ángel López por aparentes molestias físicas siendo sustituido por Cristian Fernández. El buen juego de Gerrit en el centro del campo llevó al Talavera a tener opciones de empatar la contienda antes de llegar al descanso. De esta manera, en los minutos 35 y 41 hubo dos disparos a cargo de Oca y del propio Gerrit que pudieron significar la igualada.

Tras paso por vestuarios, y en la primera jugada, Jan Gerrit Stoeten probó fortuna desde lejos, pero su violento chut se le marchó alto. Mejor opción para empatar la tuvo Pablo Aguilera en el minuto 52 cuando no acertó con la portería enemiga ya dentro del área. El Real Murcia reaccionó viendo que se le podía escapar el choque y tuvo unos momentos brillantes para poder sentenciar la batalla. De esta manera, Alberto Toril dispuso de dos ocasiones muy claras en los minutos 60 y 76. sobre todo, en la primera. Fue tras un preciso centro de Andy Escudero desde la derecha que remató de cabeza en óptima posición el citado Toriñ. Si embargo, el balón salió fuera por muy poco. La mejor opción del Talavera para anotar ayer en "La Condomina" llegó en el minuto 79 y fue como consecuencia de un centro de Alberto Oca que se envenenó tras un desvío y que Cristian Fernández no supo, o no pudo, rematar de cabeza en la línea de gol. Incluso, los visitantes reclamaron pena máxima en esta jugada. ¡¡¡ Lástima ¡¡¡. De aquí al final del partido el juego se volvió bronco e impreciso, con un Real Murcia muy experto en sus acciones defensivas y con un Talavera que quiso, pero pudo.