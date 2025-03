El Talavera enfila una temporada con nuevos e ilusionantes objetivos

Soplan aires nuevos en el Club de Fútbol Talavera. El histórico club blanquiazul ha dado en el transcurso de este verano un giro radical en su modelo de gestión para su futuro. José Antonio Dorado, que sigue siendo el presidente de la entidad, señaló a ABC que «el CF Talavera entra en una nueva dimensión y lo hace con el beneplácito mayoritario de sus socios». Así se acordó en la asamblea del 9 de junio, «donde les explicamos a los socios que el club se iba a transformar en una Sociedad Anónima Deportiva, un trasvase en el que aún seguimos inmersos»

Dorado insiste en que «el Talavera salvaba las últimas temporadas la categoría de Segunda División B y lo hacía con un modesto presupuesto que no arrastraba pérdidas significativas. Estamos hablando de unos presupuestos de unos 500.000 euros. Fue un gran logro, sin duda, fruto de un intenso trabajo de una directiva local. Pero los tiempos van cambiando y hay que amoldarse a ellos. De esta manera, un grupo inversor, en el que está el empresario talaverano Miguel Martín Acevedo, se interesó para convertir al club en una S.A.D., llegamos a un acuerdo y vamos hacia adelante con mucha ilusión. Este grupo inversor es muy sólido, por lo que me quedé tranquilo, sobre todo, después de hablar largo y tendido con César Muñiz, ex árbitro internacional al que le hemos nombrado director general del nuevo CF Talavera. Todos estamos trabajando unidos en esta importante travesía y lo hacemos con una buena sintonía.No hay aires de protagonismo alguno».

César Muñiz, crecer día a día

Como director general del organigrama del CF Talavera queda ahora César Muñiz Fernández, nacido en Bruselas hace 50 años, pero asturiano desde muy niño. Muñiz fue árbitro de Primera División durante 13 temporadas y con la escarapela de la FIFA en siete de ellas. Actualmente reside ya en Talavera de la Reina, donde lleva un mes trabajando en el nuevo proyecto, y explica a ABC que su llegada se produjo cuando «conocí al empresario talaverano Miguel Martín Acevedo y empezamos a hablar de la posibilidad de convertir al CF Talavera en una S.A.D. Desde el primer minuto hubo química entre nosotros e iniciamos un trabajo en la misma dirección».

César Muñiz

Sobre los objetivos del nuevo CF Talavera, este ex árbitro de fútbol internacional señala que «queremos crecer día a día, no solo en el aspecto meramente deportivo, sino también en el institucional y social. Queremos formar parte de la ciudad en unos momentos tan delicados como los que estamos viviendo. Estamos trabajando en mejorar las instalaciones de El Prado como es el caso de los palcos VIP, vestuarios, sala de prensa etc. Además, vamos a construir un gimnasio y para un futuro cercano queremos aprovechar los bajos del estadio para desarrollar un proyecto comercial».

En cuanto al presupuesto para la temporada 2020-2021, Muñiz indica que «estamos a expensas de lo que marque la dichosa pandemia y sus consecuencias, pero en principio hemos calculado que sea de unos 1.400.000 euros, una cifra importante, sin duda. Tenemos la idea de que los socios aumenten de forma considerable teniendo en cuenta que hemos puesto los precios muchos bajos que los de la temporada pasada. De esta manera, los abonos van desde los 60 a los 120 euros. Tenemos también los carnet oro empresa y el de vIP al precio de 200 y 400 euros, respectivamente».

Profunda remodelación

Para entrenar a la escuadra blanquiazul, el club talaverano ha contratado a Víctor Cea Zurita, un técnico madrileño de 36 años que antes estuvo en los banquillos del Madridejos, Unión Adarve, Cultural Leonesa y Melilla. Sustituye a quien ocupó el cargo durantes cinco temporadas consecutivas, el valenciano Fran Alcoy.

La plantilla del CF Talavera ha sufrido una profunda remodelación con respecto a la de la pasada temporada. De hecho, solo quedan bajo la disciplina del club el prometedor canterano David Dorado (centrocampista) y Héctor Gómez (media punta y delantero). Víctor Cea justifica esta limpia señalando que «hemos puesto como condición indispensable el que los futbolistas residan toda la temporada en Talavera de la Reina con el fin de implicar a los jugadores y sus entornos con la ciudad. De hecho, se han descartado varios jugadores que podían interesar por no cumplir con esta norma de residencia. Además, todo el cuerpo técnico y departamento de comunicación también van a vivir en Talavera. Es un proyecto nuevo que arranca con metas ilusionantes y desde la faceta deportiva vamos a ir también en esa dirección».

Sobre los entrenamientos, dijo que «los estamos llevando en sesiones dobles a la espera de que podamos disputar algún partido amistoso con el permiso de las autoridades pertinentes por el tema del Covi-19. Llevamos 25 entrenamientos hasta la fecha».

La plantilla

Finalmente, Cea desgrana cómo ha quedado la plantilla blanquiazul señalando que «como porteros hemos firmados a dos metas de plenas garantías: Edu Sousa (Pontevedra) y Cristian Parra (Ourense). Para el sistema defensivo hemos incorporado a Juanma Fernández (Las Rozas), Mario Gómez (Mérida), Víctor Ruiz (Córdoba), Tommy (argentino, filial del Deportivo de La Coruña), Choco (Algeciras), Pablo Monroy (Acero) y Juan Góngora (Unionistas de Salamanca). Esta línea está conformada por hombres de experiencia y dos jóvenes con proyección. Para el centro de campo hemos fichado a Toño Calvo (Las Rozas), Jon Ceberio (Melilla), Miguel Rodríguez (del filial del Real Betis), Álvaro Serrano (Salamanca), Ñoño (Logroñés) y David Añón (Coruxo). Por último, como delanteros específicos figuran Chaco (Calahorra) y Adhibe (Pontevedra), aunque a Añón y Ñoño, pueden jugar ambos también como delanteros. Pero la plantilla aún no está cerrada del todo».