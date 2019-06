El récord Guinness por un niño enfermo de Duchenne Christian López establece una nueva marca en el «libro de los récords» para ayudar a Marcos a tener una mayor calidad de vida

En el libro Guinness de los récords, el deportista diabético Christian López (Cabañas de la Sagra, 1988) ha vuelto a poner otra pica. Y ya son 10. En esta ocasión, para ayudar económicamente a Marcos, un niño con disfrofia muscular que sufre la enfermedad degenerativa Duchenne, con el fin de que el pequeño tenga una mejor calidad de vida.

El reto del deportista toledano era mantener el equilibrio de un objeto sobre la cabeza el mayor tiempo posible, y debía superar 1 hora y 1 minuto. Este doctor en Ciencias del Deporte, que eligió un palo de escoba, lo sobrepasó con creces: 1 hora, 54 minutos y 53 segundos fue la marca.

«Desde el primer segundo hasta el último, fue muy emocionante, porque mi esfuerzo estaba dedicado a Marcos, que me empujó junto con todos los asistentes a conseguir la marca», ha afirmado Christian, quien contó con varios factores desfavorables.

Por un lado, el nivel de glucosa estaba en 256 mg/dl al principio de la prueba «y con ello me picaban muchos los ojos». Por otro, hubo dos ráfagas de viento que a punto estuvieron de echarle al traste la prueba. Y, por último, se produjo otra circunstancia en contra que Christian nunca había previsto: «Llegué a contar 6 moscas, perfectamente colocadas y alineadas, una debajo de la otra, sobre el palo. Pero ahí no quedó la cosa. Luego pasaron a mi nariz, boca y orejas, y por más que soplaba no había forma de espantarlas». «¡Ya queda como una anécdota!», exclama Christian López, quien ya tiene una decena de récords Guinness.