Quini: «Tengo la gran ilusión de entrenar al CD Toledo» El histórico delantero se ha sacado los tres niveles, acumulando experiencia en banquillos de equipos malagueños y de la selección AFE

B. Cervantes Toledo Actualizado: 10/05/2020 17:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Joaquín Béjar Martínez «Quini» (Linares, 1968) es uno de los grandes delanteros de la historia del CD Toledo, digno sucesor de Esteban Martínez «La Bruja», Juan Carlos Paniagua, además del ya reciente Rufino Segovia. Gracias a sus goles, el club verde estuvo muy cerca de subir a Primera División en 1999. «Marqué 16 goles a pesar de que no jugué 15 partidos por las lesiones. De lo contrario, creo que hubiera sido el pichichi de la categoría», recuerda en conversación teléfonica con ABC desde Benalmádena, en plena Costa del Sol.

Sobre este frustrado ascenso hubo muchos comentarios sobre si el Toledo no quiso subir. Al respecto, Quini afirma: «¿Cómo no me iba a interesar ascender a Primera División si yo tenía una claúsula de renovación en mi contrato por la cual se me doblaba automáticamente la ficha? Además, era mi sueño deportivo el disputar un campeonato en la máxima categoría. Repito, yo estaba como loco por subir a Primera División. Hablo por mi, claro».

La siguiente temporada «se hizo un equipo de menor calidad, sin duda. Yo me operé en ese verano de una hernia discal que me daba mucha guerra y la arrastraba de la temporada anterior, de ahí mis lesiones. Tardé en recuperarme varios meses y cesaron al entrenador, Miguel Ángel Portugal, cuando ya empezaba a jugar. Ficharon a Luis Sánchez Duque, con el que no conecté desde el principio y ni me entendía; de hecho, apenas jugaba. Al final, el equipo terminó bajando a Segunda B».

Entonces «me fui a jugar un play-off de ascenso con el Universidad de Las Palmas porque el Toledo estaba sentenciado. Subimos a Segunda en una promoción en la que estaban Hércules, Xerez y Zaragoza B. El equipo canario quería que me quedara, pero tenía contrato con el Toledo, que me reclamó para volver con José Ramón Corchado de entrenador. Sin embargo, me tocó estar seis meses sin jugar por una claúsula federativa que desconocíamos. Ese año fue el que eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey y dos semanas después, en el mercado invernal, fiché por el Córdoba para jugar en Segunda tras un traspaso por el que el Toledo se ahorró el segundo semestre de mi ficha, una cifra importante».

Finalmente, Quini se retiró con 38 años. «Tuve un periplo de descanso para dedicarme a la familia (tengo esposa y dos hijos), hasta que me entró de nuevo el gusanillo del fútbol y empecé entrenando a niños. Más tarde fui entrenador del Benamiel en distintas categorías y del Juventud Torremolinos B. Luego me decidí a sacarme los tres niveles de entrenador, que me costaron cuatro años, incluidas las prácticas», relata, y añade que sus dos últimas experiencias han sido, primero, como ayudante de Ángel Vivar Dorado en la selección AFE y, después, como primer entrenador de este equipo en una concentración en San Pedro del Pinatar.

En la temporada 1990-1991 Quini coincidió con Juan Gómez «Juanito» en Los Boliches, que estaba en el grupo III de Segunda B al igual que el Toledo. Los Boliches se salvó y el Toledo bajó, pero el club verde reclamó alineación indebida de Juanito. La Federación ordenó repetir los dos últimos partidos de este club y ambos acabaron en sospechosos empates a cero. - ABC

Ahora tiene «la gran ilusión de volver al CD Toledo como entrenador. Creo que estoy preparado para acometer un reto que me apasiona, pero quiero hacerlo sin prisas. No me importa el tema económico. Mi deseo es enseñar a un delantero centro a jugar de espaldas a la portería, a hacer un buen control del balón o a dar una asistencia de gol a un compañero que venga desde atrás. Vamos, lo que yo hacía cuando era jugador. Esto no se hace en el fútbol de ahora y es fundamental. Aparte tengo mis conocimientos técnico-tácticos para que el equipo sea competitivo, tanto en defensa como en ataque».