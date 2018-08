Lucas Búa: «En Berlín prefiero el podio a bajar de 45 segundos» El atleta toledano de 400 metros compite la próxima semana en el Europeo. Su objetivo real es entrar en la final

Carlos Martín-Fuertes

Toledo Actualizado: 04/08/2018 17:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lucas Búa anda estos días fuera de Toledo, en la ciudad germana de Postdam, preparando con el equipo nacional el relevo 4x400 metros. No en vano, España tiene al mejor equipo de relevo largo de su historia, el que ostenta el récord nacional con los 3.00.67 conseguidos en el Mundial de Londres del año pasado que le valieron la quinta plaza. Ahora, en el Europeo de Berlín que comienza esta semana, van a intentar no solo lograr mejorar el récord, sino obtener una medalla, incluso sueñan con la de oro.

Búa milita en el F.C. Barcelona desde hace tres temporadas, si bien, como la mayor parte de los atletas toledanos, sus primeros pinitos los hizo en el hoy denominado Liberbank-Club Atletismo Toledo. Con el Europeo habrá vestido la camiseta nacional doce veces y en la prueba de 400 metros ha bajado de 46 segundos en ocho ocasiones, cinco de ellas en lo que va de temporada. Desde sus comienzos, entrena con el toledano Juan Antonio Rosique Muro, profesor de Educación Física y entrenador nacional de atletismo.

El atleta de 24 años es un joven estudiante al que solo le falta un pequeño trámite para obtener la licenciatura en Ciencias Empresariales, pero no quiere quedarse ahí. El próximo curso comenzará la carrera de Contabilidad y Finanzas.

Abordamos a Lucas poco antes de su partida para Postdam y su padre es testigo de parte de la entrevista, un fan del atletismo y cómo no, de su hijo. Para comenzar nos dice que la organización le ha eximido de correr la eliminatoria al estar entre los doce primeros del ranking europeo. Por tanto, en Berlín empezará a competir en semifinales.

¿Qué balance hace de la temporada actual?

El balance no puede ser más positivo. He mejorado mi marca respecto al año pasado y he corrido en lo que va de temporada cinco veces por debajo de los 45 segundos, tiempo mínimo que hay que hacer para tener aspiraciones fuera de tu país. A día de hoy, estoy situado en el sexto lugar del ranking europeo.

¿Quiénes son los rivales más fuertes con los que se va a encontrar?

Hay un inglés (Matthew Hudson-Smith) que tiene 44. 60, luego está Óscar Husillos con 44.73 y los demás estamos en mi mejor marca de 45.25.

¿Al comenzar la temporada pensaba que iba a estar donde está?

No, no pensaba que iba a estar tan arriba. Estoy mejor de lo que pensaba. Esperaba estar en torno a los 45.50, más o menos como el pasado año; pero esta marca, no. Lo mejor son las veces que he bajado de 46 segundos: lo he conseguido en Madrid, a nivel del mar, en distintos lugares y eso me ha dado mucha seguridad y confianza.

¿Qué opina del momento actual del 400 en España?

El 400 está fuerte, pero, sobre todo, los siete primeros del ranking; luego en el nivel medio y por abajo sigue igual. Pero en las competiciones internacionales hemos pasado a las finales últimamente y supongo que va a caer alguna medalla en Berlín. Y en el relevo, la espero.

¿Qué prefiere: un puesto en el podio del Europeo o bajar de 45 segundos?

Sin duda, un puesto en el podio, pues para bajar de 45 segundos hay tiempo. Sin embargo, las competiciones se celebran cada cierto tiempo. Una cosa llevaría a la otra.

¿Cree que es el momento de aspirar a entrar en la final de un Europeo?

Sí, esa es la idea. No va a ser fácil, pero esa es la idea que llevo y a lo que aspiro.

¿Qué le pareció el ambiente que hubo en la pista de Getafe durante el campeonato de España?

Yo fui unos días antes a entrenar allí y estaban colocando gradas supletorias en las curvas, y me preguntaba para qué las ponían si no se iba a llenar, pero luego me di cuenta de que se llenaron las de las curvas y las gradas laterales. Nunca había visto tanta gente en un Nacional.

¿Cree tan difícil que en Toledo no haya una reunión de atletismo digna a escala nacional?

No es tan difícil. Lo que hay que hacer es programar una reunión e incluirla en el calendario nacional porque ahora las mínimas para los campeonatos solo sirven si se logran en una competición incluida en el calendario nacional. Si es en un control rutinario, no sirve. Si hubiera algo de dinero seguro que acudirían algunas figuras nacionales

Díganos algo de su hermano Manuel como atleta y persona, pues hay gente que no conoce que tiene un hermano atleta de buena calidad...

Mi hermano Manuel es menor que yo. Sus mejores marcas son 48.50 en 400 y 1.50.63 en 800, buenos registros. Corre por Madrid y, además de buen atleta, es también una excelente persona.