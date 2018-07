Fútbol-Tercera División Juan Samuel Juárez llega al Toledo tras comprar «un valor importante» del club El nuevo presidente getionará la parte económica, mientras que los mexicanos se encargarán de la deportiva. Juárez ha adelantado unos 200.000 euros para pagar la deuda con la plantilla de la pasada temporada

BONIFACIO CERVANTES

TOLEDO Actualizado: 04/07/2018 14:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miércoles se presentó en el «Salto del Caballo» el nuevo presidente y uno de los propietarios del CD Toledo. Se trata de Juan Samuel Juárez Castaño, un empresario nacido en Madrid hace 47 años, pero con un gran arraigo toledano desde niño. Tiene domicilio y finca en la capital regional y algunas de sus empresas de explotaciones agrícolas se encuentran en municipios de la provincia como Gálvez o Los Navalucillos. El nuevo presidente sustituye en el cargo a Fernando Collado, que dimitió en mayo, pocos días después del descenso del equipo.

Juárez compareció con Jorge Berlanga, el empresario mexicano representante del grupo que hasta la fecha tenía el 96 por ciento del accionariado del club verde. Sin embargo, el nuevo presidente llega después de comprar «un valor importante» del Toledo, aunque se negó a aclarar el porcentaje.

«Lo de menos es la cantidad de acciones que hemos comprado, sino que venimos a ayudar a que el Toledo esté en una categoría que se merece y que no es la Tercera División, adonde hemos aterrizado por un accidente. Vamos a buscar de inmediato el ascenso a Segunda División B y a partir de ahí, soñar», declaró el nuevo mandamás verde.

Lo que sí está claro es que a partir de ahora Juárez se encargará de la parte económica, mientras que la parte deportiva recaerá en los mexicanos. De hecho, todo hace indicar que Jorge Berlanga será el director deportivo en sustitución del dimitido Joaquín Sorribas.

En cuanto al presupuesto que tendrá el Toledo para la próxima temporada, el nuevo presidente dijo que será de «mínimos para crecer». Eso sí, Juárez aseguró que «ya hemos ayudado en un tema económico». Aunque tampoco lo aclaró, círculos cercanos al club aseguran que ha adelantado unos 200.000 euros con los que se han pagado las cinco mensualidades que se les adeudaban a futbolistas y entrenadores de la pasada campaña.

«Se me ha presentado la oportunidad de formar parte de un club al que quiero y he dado un paso al frente a través de unos amigos, como ocurre siempre, con los que he hablado sobre esta posibilidad. A estos amigos empresarios los quiero implicar en mi proyecto», añadió Juárez en su primer día al frente del Toledo.