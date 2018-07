Deportes Echevarría se queda en 8,37, aunque roza un gran vuelo El saltador de longitud cubano fue la gran atracción del «meeting» de Guadalajara. Óscar Husillos hizo marca personal en los 200 metros con 20.74

Había mucha expectación en Guadalajara por ver a una de las nuevas grandes estrellas del atletismo, el saltador de longitud cubano Juan Miguel Echevarría, mejor marca mundial del año con 8 metros y 68 centímetos, una de las diez mejores de la historia, ahí es nada. Y el joven de 19 años, bastante alto (1,84), con la alegría propia de los caribeños, no defraudó. En el foso de las pistas de la Fuente de la Niña se elevó este jueves hasta los 8.37, un registro que puede parecer pobre por lo que ha saltado en las últimas semanas, pero que en los últimos Juegos Olímpicos se hubiera quedado a un solo centímetro de la medalla del oro.

En cualquier caso, lo mejor de Echevarría no fue el resultado en sí, sino la sensación de estar ante un atleta de época. Porque solo es un crío, aunque ya este año en Birmigham fue campeón del mundo en pista cubierta y, sobre todo, porque aún no ha depurado su técnica. Los 8.37 los consiguió en el primer salto. En el segundo se fue hasta los 8.23 sin ni siquiera pisar la tabla, decidió no saltar en el tercero y los tres últimos fueron nulos. Eso sí, en el quinto el nulo fue por apenas unos centímetros y, de haber sido válido, el salto era superior a los 8.50. En fin, una pena. Por cierto, que en longitud también compitió otra gran promesa cubana de la longitud, Maikel Vidal, de 18 años, campeón del mundo júnior, que fue cuarto con 7.72, aunque ya ha saltado 8.12.

Marcas de Husillos y Pérez

El «meeting» de Guadalajara fue un homenaje a los atletas cubanos que durante los últimos 30 años han entrenado en la ciudad alcarreña. Allí estaban Alberto Juantorena (doble campeón olímpico en 400 y 800 metros), Javier Sotomayor (recordman del salto de altura), Iván Pedroso (campeón olímpico y múltiple campeón del mundo) o Yipsi Moreno (campeona olímpica y tres veces del mundo en lanzamiento de martillo).

Entre los españoles destacaron Óscar Husillos y Marta Pérez que, a pesar de no correr en sus distancias favoritas, hicieron marca personal. Husillos paró el tiempo en 20.74 en los 200 metros y Pérez logró 2.01.82 en los 800.

En la prueba de los 200 metros compitieron otros dos atletas españoles de gran nivel, aunque, como Husillos, también son especialistas en los 400. Samuel García fue segundo con 20.87 y Lucas Búa, tercero con 20.88, su mejor marca en esta distancia.