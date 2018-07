Fútbol-Segunda B El Conquense pide la dimisión del concejal de Deportes por el «bochorno» ante el Getafe Culpan a Ángel Llorens de que este miércoles en «La Fuensanta» las puertas, los aseos o las taquillas estuvieran cerradas

La UB Conquense perdió 0-5 este miércoles contra el Getafe en el Trofeo Diputación de Cuenca, pero la noticia saltó este jueves cuando el club ha pedido la dimisión del concejal de Deportes, Ángel Llorens, por el «bochorno» vivido en La Fuensanta.

Según los blanquinegros, al llegar los equipos, la puerta principal del recinto estaba «parcialmente cerrada». Esto hizo que los directivos y colaboradores del Conquense tuvieran que ayudar a los utilleros del Getafe a trasladar el material desde la vía pública hasta el interior de los vestuarios, «por no disponer de la llave de la verja que franquea el paso a vehículos».

Además, no hubo megafonía y los aseos no estuvieron abiertos hasta avanzada la tarde, así como las taquillas, por la misma razón: no había llaves. De todo esto señalan «como principal culpable de la vergüenza vivida» al concejal de Deportes, que «ha dejado a la ciudad de Cuenca, y por ende a todos los conquenses, a la altura del barro».

El Conquense explica que «el origen de toda esta situación» se debe a «la aversión que tiene el señor Llorens Zafra a todo lo que suene a deporte de equipo mayoritario» y a sus «peculiares métodos para intentar cobrar los precios públicos de uso por las instalaciones».

Por otro lado, el club agradece la labor llevada a cabo tanto por la Diputación, como por el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez, y el alcalde en funciones, Julián Huete, que solucionaron varios de los problemas que se plantearon en La Fuensanta.