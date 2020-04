Alberto Fernández: «El problema es que en casa no puedes pegar tiros»

EFE Toledo Actualizado: 02/04/2020 14:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alberto Fernández, residente en Illescas, primer español que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio y triple campeón del mundo de tiro, cuenta su experiencia confinado. Regresó a España desde Chipre junto con Fátima Gálvez solo dos días antes de que se decretara el estado de alarma y tras haber entrenado en Italia el mes pasado para preparar sus cuartos Juegos.

¿Cómo se maneja estos días, puede entrenar algo?

En tiro al plato tenemos tres aspectos que trabajar: físico, psicológico y técnico. En el físico estoy haciendo algo, andar, abdominales, lo que puedo hacer, tampoco en un piso puedo hacer mucho. En el psicológico sigo trabajando igual que antes porque lo hacía con un coach deportivo y lo hacemos por vídeollamada. El problema es el aspecto técnico, porque en casa no puedes pegar tiros porque en el tiro al plato necesitamos el retroceso del arma y el estímulo que es el plato. Esas dos cosas no las tenemos, entonces perdemos todo el trabajo que llevamos hecho de cara a los Juegos.

¿Cuánto cree puede que puede influir el parón en su estado de forma?

Llevo 18 (miércoles 19 días sin disparar, a partir de 15 ya es malo. Cuando volvamos habremos perdido mucha forma y me va a costar. Ese aspecto es el que peor llevo.

¿Qué piensa del aplazamiento de los Juegos y las nuevas fechas?

Afortunadamente la decisión que han tomado es muy correcta porque no estábamos en igualdad de condiciones con otros países que están entrenando y porque iba a ser muy justo llegar a los Juegos con un mes o dos sin entrenamiento y sin competición iba a ser justísimo.

¿Y cómo influye todo esto en el calendario de un tirador?

Para nosotros en octubre acaba la temporada, en noviembre descansamos y en diciembre entrenamos para volver a competir en enero-febrero. Ahora con el tiempo que llevamos, mas lo que nos queda, es como si hubiéramos estado noviembre sin disparar y tenemos un problema porque este año no va a haber competiciones. Desde la Federación me han dicho que si acaso habrá alguna en septiembre u octubre y de la internacional igual. Para nosotros es muy malo. ¿De qué nos sirve entrenar tanto si luego no hay competiciones y hay que volver a dejar de tirar porque llega el invierno? Va a ser difícil, pero esto es una cosa de causa mayor. Lo primero es la salud y ahora no es tiempo de competir, ni de medalla, ni nada de eso.

Pero queda alguna competición clasificatoria para Tokio...

Ahora solo tenemos plaza Fátima y yo. En mayo se iba a disputar el campeonato de Europa en Francia en la modalidad de plato y skeet, había opciones de una para chicas y otra para chicos. Al cancelarlo supongo que esa plaza se jugará el año que viene cuando haya campeonato de Europa o en otra competición que ponga la internacional; es la única opción que quedaba.

¿Ha recibido información de la Federación respecto a Tokio?

He hablado con el director técnico, cuando podamos retomar las actividades ellos seguirán con la preparación que teníamos, planificaremos de nuevo la temporada de cara a los Juegos y todo sigue su curso, pero depende de cuándo se pueda volver a practicar deporte. Podemos estar en casa y demás para luchar contra ello, pero ante lo otro no podemos hacer nada, es una cosa nueva para todos, el tiempo dirá lo que va a pasar.

Cuando saltó la alarma me pilló en Chipre, llegué el sábado y el domingo empezó la cuarentena. Suelo entrenar en Getafe, en un campo propio, o en Toledo, y entreno mucho en Italia porque son los campos más duros que hay en el mundo. La preparación de las competiciones internacionales la hacemos siempre allí y de cara a los Juegos en febrero hicimos una concentración de una semana, pero ya estaban con el coronavirus en la zona de Bérgamo y de Milán donde estuvimos. La cosa estaba muy seria, no creo que podamos volver en todo el año.

¿Tienen ya alguna comunicación sobre ayudas o becas a partir de ahora?

La única notificación es la de Alejandro Blanco en la prensa que dijo que no sabía cómo lo iba a hacer, pero que íbamos a tener becas y confío plenamente en Alejandro, a mí nunca me ha fallado. Tiene todo mi apoyo porque me parece una persona excelente y un buen presidente. Ha dado su palabra y la va a cumplir porque nunca nos ha fallado. Yo no soy profesional porque no cobro pero trabajo como un profesional, por eso mi reto siempre ha sido ganar una medalla en los Juegos e invertir en mi preparación para ello.