Más de 2.000 personas disfrutan en Toledo del Circuito 3x3 CaixaBank con Fernando Romay como invitado especial

Toledo se convirtió este fin de semana en la capital del baloncesto 3x3 con la celebración de una nueva parada del Circuito CaixaBank 2025. La cita reunió a más de 250 jugadores y jugadoras distribuidos en 45 equipos, que disputaron un total de 89 partidos en un ambiente vibrante y participativo. Más de 2.000 vecinos y visitantes disfrutaron de la emoción del mejor baloncesto aficionado al aire libre en el corazón de la ciudad.

Además de la competición deportiva, el evento ofreció propuestas de ocio y actividades para toda la familia. Entre los momentos más destacados estuvo la presencia del embajador de la Federación Española de Baloncesto y leyenda del baloncesto español, Fernando Romay, que se encargó de animar e incentivar la participación del público. «Estamos no solo dando pasos de gigante, sino que también, sacando el baloncesto de los pabellones, a la calle y los mejores sitios de las ciudades. A mí la Puerta de Bisagra siempre me ha encantado y ahora verla con unas canastas por delante me parece maravilloso», señaló.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dado la bienvenida a a la capital regional a todos los participantes en este evento deportivo y solidarios, que recala por segunda vez en la capital regional. «Es una suerte para Toledo que este evento vuelva a estar aquí, dos años después. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer acto que hice como alcalde de la ciudad», ha señalad

La Puerta de Bisagra y Fernando Romay han sido testigos del intento del alcalde de Toledo, Carlos de Velázquez, de encestar un triple dentro del reto 'Márcate un Triple Solidario', que ha destinado lo recaudado a Cruz Roja

En la misma línea se manifestó el concejal de Deportes, Rubén Lozano, que mostró su satisfacción por el hecho de que Toledo acoja a cientos de chavales que juegan al baloncesto y que les gusta el deporte».

Desde CaixaBank, el director territorial en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vidal, destacó el compromiso de la entidad con el deporte y con los jóvenes: «Vamos a estar siempre cerca del deporte, de los jóvenes y defendiendo esos valores tan importantes. Queremos darle las gracias al Ayuntamiento de Toledo por permitirnos acoger este Circuito 3x3 de CaixaBank en esta ciudad y también a la Federación Española de Baloncesto, la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha y a la Cruz Roja».

Por su parte, Ricardo Fábrega, directivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, puso el acento en el momento que vive este deporte en Toledo. «Este año tenemos que estar más contentos que nunca de tener un equipo profesional de baloncesto en la ciudad. De lo que se refiere a todo el baloncesto de calle, desde la federación siempre estamos apoyando el baloncesto 3x3 que es el que puede ver y jugar todo el mundo».

La edición de 2025 ha estrenado nombre y logotipo, dejando atrás la denominación 'Plaza 3x3' para consolidarse como 'Circuito 3x3 CaixaBank', bajo el lema Cancha para Todxs. El objetivo es reforzar el componente solidario e inclusivo de cada parada, con actividades dirigidas también a mayores, familias y colectivos diversos.

Entre estas iniciativas destaca la incorporación del Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) y la Pista Universo Mujer Baloncesto, que acoge las finales femeninas en cada cita. También se consolida el reto Márcate un Triple Solidario, que en Toledo destinó lo recaudado a laCruz Roja para ayudar a las personas afectadas por los incendios del verano. Los asistentes pudieron lanzar a canasta con el objetivo de alcanzar al menos 1.000 triples y aportar así su granito de arena.

Con la parada de Toledo, el circuito suma ya siete citas esta temporada y encara su recta final. La próxima será en Madrid, donde se cerrará un recorrido que ha confirmado el éxito del baloncesto 3x3 como espectáculo deportivo, familiar y social.