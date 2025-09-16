Denuncian un nuevo incidente en el Avant Toledo-Madrid: el tren partió con pasajeros y el interventor fuera

La Asociación de Usuarios Tren Toledo (AUTT) ha denunciado un nuevo episodio que califican de «dantesco» en el servicio Avant Toledo-Madrid. Según relatan, este martes a las 7:23 horas, dos minutos antes de la salida programada, el maquinista cerró las puertas del convoy con varios pasajeros aún intentando acceder al interior y, sorprendentemente, con el propio interventor fuera del tren.

Los viajeros relatan que la situación provocó momentos de gran tensión y desconcierto en el andén. El interventor, que se encontraba todavía en labores de control, no pudo subir y tuvo que correr tras el tren tras advertir lo sucedido. Según explican, fue necesaria una llamada urgente al maquinista para que detuviera de inmediato la marcha y permitiese el acceso a los usuarios y al trabajador que habían quedado en tierra.

Relato directo de un usuario:



" 7.23 ha cerrado las puertas. El supervisor aún en el control y varios que íbamos a entrar por los diferentes vagones nos hemos quedado fuera. El super que no se había dado cuenta ha venido corriendo cuando le hemos dicho que el tren había cerrado. — Asociación Usuarios Tren Toledo (@avant_toledo) September 16, 2025

Un pasajero ha contado lo ocurrido en la red social X:

«A las 7:23 ha cerrado las puertas. El supervisor aún en el control y varios que íbamos a entrar por los diferentes vagones nos hemos quedado fuera. (…) Me he subido corriendo y justo cuando iba a subir él tras de mí, el tren se ha puesto a andar con las puertas abiertas. Porque el supervisor era ágil, pero podía haber tenido un problema. Varios viajeros también se han quedado abajo. El supervisor ha llamado al maquinista y por eso ha parado. Hemos ido unos segundos con las puertas abiertas y en movimiento».

La Asociación de Usuarios ha criticado con dureza el «pésimo servicio» que, aseguran, sufren con frecuencia quienes utilizan a diario este trayecto. «¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando situaciones como esta?», se preguntan.