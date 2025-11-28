La Delegación del Gobierno estrena en Toledo su 'Biblioteca Violeta': 50 libros contra la violencia machista

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado en Toledo la Biblioteca Violeta, «una colección de publicaciones sobre igualdad y violencia machista que se ponen a disposición del personal de la Delegación del Gobierno. Está formada por 50 ejemplares ... cedidos por la Biblioteca Luisa Sigea, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y también por fondos propios que se renovarán de forma trimestral». Con la inauguración de esta Biblioteca Violeta, ha señalado Milagros Tolón, «reservamos un espacio en la Delegación del Gobierno dedicado a los valores de la igualdad y la concienciación social».

Un acto que ha servicio como colofón a los actos organizados por la Delegación del Gobierno con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Milagros Tolón, en el centro con el libro de Xavier Eguigueren

Tras esta presentación, se ha celebrado un cuentacuentos para alumnos de 4º de Primaria del colegio San Lucas y María, de Toledo, a cargo de Xavier Eguiguren, agente de la Guardia Civil y autor del cuento «La locomotora del tiempo», sobre violencia de género y acoso escolar. Un libro que, además, se ha incorporado ya a la Biblioteca Violeta.

Cuentacuentos que ha pasado previamente por 54 centros educativos de Cuenca, también en las zonas rurales porque, como ha explicado la delegada del Gobierno, «la lucha contra la violencia machista requiere actuar desde la educación y la conciencia de los más jóvenes».

Milagros Tolón ha finalizado afirmando que los actos en torno al 25N «han sido un éxito, pero continúa el compromiso del Gobierno de España por la igualdad por la lucha contra la violencia de género. Un compromiso que mantenemos de manera permanente los 365 días del año porque una sociedad libre, democrática y moderna no es compatible con la discriminación, abusos y violencia que sufren las mujeres en la actualidad».