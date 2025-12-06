La Delegación de Educación en Toledo abre su belén con 160 figuras de papel hasta el 10 de enero

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo vuelva a abrir en estas fechas navideñas sus puertas a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para visitar su belén, que sigue enriqueciendo su contenido artístico y en valores después de ... 16 años.

Si el año pasado se cambió la configuración del nacimiento con una nueva distribución y nuevas incorporaciones relacionadas con temática castellanomanchega y una pequeña escuela, en 2025 se han incorporado piezas motorizadas e iluminación.

«Un espacio que dedicamos a una tradición muy arraigada en la cultura de nuestra provincia y nuestra región, como es el belén navideño que está lleno de simbolismo y crea un ambiente de unión y celebración en la delegación transmitiendo valores universales como la paz, la solidaridad y la cooperación, tan importantes en el ámbito educativo, que queremos compartir con alumnado, profesorado, familias y ciudadanos y ciudadanas en general».

Así lo ha destacado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, durante el acto de inauguración que se ha celebrado para abrirlo al público junto al creador de las figuras de papel que lo componen José Carlos González y sus compañeros trabajadores y trabajadoras de la delegación.

José Gutiérrez ha resaltado la singularidad de este belén navideño «que siempre sorprende y admira a quienes lo visitan por primera vez y también a quienes lo disfrutamos año tras año porque en cada nueva edición José Carlos incorpora novedades que le enriquecen y le hacen atemporal al fusionar las típicas escenas de un belén tradicional con otras que nos permiten identificar también la actualidad en nuestras vidas».

Y las nuevas incorporaciones al belén de la Delegación de Educación este año están protagonizadas por más figuras motorizadas, junto a varias fuentes, una almazara, un olivar, la representación del niño en el templo y columpios de la época, así como una nueva iluminación.

Especialmente ha resaltado José Gutiérrez un elemento nuevo muy valorado en el ámbito educativo de nuestros días como «es el transporte escolar que su autor ha incluido con una caracterización entrañable y que imagina cómo sería en la época».

Además, completan las novedades la incorporación de la silueta de la panorámica de la ciudad de Toledo y del castillo de Almonacid de Toledo.

Son cinco metros de longitud los que albergan este belén navideño de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo que «está compuesto de más de 160 figuras de papel modeladas mediante el arte de la papiroflexia creadas al detalle como se aprecia en los trajes, las composiciones y particularidades que atesora y que reflejan la precisión y, sobre todo, el cariño y vocación que José Carlos pone cada año», ha asegurado Gutiérrez.

El belén de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (avenida de Europa, 26) permanecerá abierto a la comunidad educativa y al público en general desde esta semana y hasta el 10 de enero de 2026, y puede visitarse de lunes a viernes en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves en horario de tarde 16:30 horas a 18:00 horas.