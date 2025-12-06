Suscribete a
ABC Premium

La Delegación de Educación en Toledo abre su belén con 160 figuras de papel hasta el 10 de enero

El delegado José Gutiérrez ha inaugurado el nacimiento junto a su creador José Carlos González y compañeros de este departamento

El belén de Apanas cumple una década como joya de la Navidad toledana

Inauguración del belén en la Delegación de Educación de Toledo
Inauguración del belén en la Delegación de Educación de Toledo JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo vuelva a abrir en estas fechas navideñas sus puertas a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para visitar su belén, que sigue enriqueciendo su contenido artístico y en valores después de ... 16 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app