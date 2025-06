El debate LGTBI enciende el Pleno de Ayuntamiento de Toledo: Del «discurso de odio» del PSOE e IU a la «hipocresía» del PP

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo se ha convertido en un debate ideológico sobre las políticas LGTBI, en el que ha salido también a relucir el supuesto reparto de prostitutas entre José Luis Ábalos y Koldo García, en una sesión con numeroso público, al que el alcalde, Carlos Velázquez, ha tenido que pedir silencio. PSOE e IU han visto como su moción conjunta en defensa de este colectivo con motivo del Día Internacional del Orgullo que se conmemora cada año el 28 de junio no ha salido adelante por el rechazo de los trece votos del equipo de gobierno. Lo curioso es que también ha decaído la moción presentada por el PP, con los votos en contra, sin que sirva de precedente, del PSOE, IU y Vox, que han votado unidos aunque con posiciones contrapuestas.

👩🏻 Marisol Illescas denuncia la doble vara de medir del PSOE y recuerda que no están en condiciones de dar lecciones.



▶️ Pleno ordinario municipal del mes de junio. pic.twitter.com/dAr9Sk0cyy — Partido Popular Toledo Ciudad (@pptoledociudad) June 27, 2025

Mientras que tanto la concejal socialista, Ana Abellán, y también el portavoz de IU, Txema Fernández, han reprochado al PP su «hipocresía» y, en especial, al alcalde porque ha asumido como propios «los postulados de la ultraderecha» y se niega a visibilizar a un colectivo que sigue sufriendo hoy en día «discriminación y delitos de odio», la concejal de Servicios Sociales, Marisol Illescas, del PP, les ha pedido que no den lecciones con sus «discursos de odio» y que dejen de «hacer ruido» porque «los derechos humanos no van de colores» y ha defendido la gestión en materia de igualdad que realiza su departamento en defensa del colectivo con actos a las que, según ha denunciado, no asiste la oposición. La concejal popular ha indicado que defensor de los derechos humanos no debería ser objeto de ningún debate ideológico, ya que todas las personas, con independencia de su color de piel, de su raza, de su sexo, de su religión o de su orientación sexual, “deben tener los mismos derechos”. Y ha afirmado que no entiende que a los concejales del PSOE “no se le cae la cara de vergüenza, al venir aquí a sentar cátedra cuando lo único que hacen es ruido y dan poco ejemplo, bueno, sí ejemplo de lo que no se debe hacer, o decir”.

Hoy el alcalde y el @ppopular ha trasladado el pre-congreso de los populares al @ToledoAyto



🤔¿Son refuerzos por si poníamos la bandera LGTBI?



O es que se han enterado de que la zona magenta seguirá vigente en verano y han venido los populares de la provincia a decir BASTA YA pic.twitter.com/V2DP3XGTtX — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) June 27, 2025

Por su parte, Vox, a través de su concejal Juan Marín, ha pedido respeto a sus ideas y ha basado su discurso en el humanismo cristiano. De esta forma ha argumentado el voto en contra de esta propuesta «pensamos de una forma y ustedes de otra y tenemos derecho a expresar nuestras ideas, lo que no ocurre en otros países, como su querida Cuba». «Que repitan que somos ultraderecha no les carga de razones», ha sentenciado. «No asumimos ni hacemos propia la ideología LGTBI, porque propone una visión antropológica contraria a la naturaleza humana según el humanismo cristiano, especialmente cuando niega la diferencia sexual como constitutiva de la identidad personal», ha dicho. Y, por último, ha insistido en que «es incompatible con nuestras convicciones la idea de que el género sea puramente una construcción social desvinculada del sexo biológico».

Posiciones contrapuestas entre gobierno y oposición que se han vuelto a ver con la segunda moción sobre el mismo asunto, la presentada por el PP, en solitario, para apoyar la declaración institucional redactada por la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día del Internacional del Orgullo LGTBI. Aquí se ha desmarcado Vox, que ha votado en contra, y para explicar su posición. Juan Marín ha leído algunos párrafos del libro 104 cartas sobre humanismo y política de Fernando Díez Moreno, político del PP, mientras que Marisol Illescas ha marcado la posición de su partido, en defensa de todo el colectivo LGTBI. Sin embargo, para Ana Abellán, la moción ha sido una cortina de humo, una «cobardía política» porque el PP se esconde bajo una moción conjunta de la FEMP porque no se atreve presentar una propia y «salir del armario». «Están atrapados por la ultraderecha y se han negado a plantar la cara», ha dicho.

En la declaración institucional rechazada por todos los grupos, excepto PP, se destacaba el papel clave de los gobiernos locales en la creación de entornos seguros, inclusivos y respetuosos y en la promoción de políticas públicas en colaboración con entidades sociales y LGTBI. También se ponía de manifiesto la necesidad de combatir los discursos de odio y establecer mecanismos eficaces contra la discriminación e invita a los gobiernos locales a seguir trabajando activamente por una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva.

