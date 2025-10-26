Suscribete a
ABC Premium

David Uclés: «Mi novela es muy visual, de imágenes y me hace muy feliz verla en una serie»

El autor de 'La península de las casas vacías' visita Toledo el jueves en el marco del festival CIBRA

David Uclés: «¿Realismo mágico? Yo diría que esta novela es costumbrismo mágico»

El escritor David Uclés, también es músico y pintor
El escritor David Uclés, también es músico y pintor tania sieira
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Número uno en ventas, David Uclés (Jaén, 1990) está triunfando con 'La península de las casas vacías' (Ediciones Siruela) una novela que cuenta la Guerra Civil española en realismo mágico y en tono onírico. Más de 200.000 ejemplares vendidos y 23 ediciones avalan la ... atracción de los lectores por esta obra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app