David Moreno (Vox) acusa a Paco Núñez de ser un 'fraude' como García Page: «Es presidente de Castilla-La Mancha por su culpa»

«García-Page nos ha hecho padecer cuatro horas de monólogo, de teatro y de drama impostado, algo en lo que es todo un maestro». Así ha comenzado su intervención el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ... que ha protagonizado na de las intervenciones más duras de la jornada durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la que ha acusado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de ser «un fraude» y de haber «incumplido sistemáticamente sus promesas» a lo largo de una década de gobierno.

En su intervención, Moreno ha cargado contra el PSOE, pero también contra el PP, acusándolos de «mantener un pacto tácito» que beneficia a los dos partidos: «Page es presidente de Castilla-La Mancha por culpa de Paco Núñez, porque ambos pactaron la limitación de mandatos», ha dicho el portavoz de Vox, en referencia al líder popular. «Núñez ha pactado todo con García-Page; de la mano han pasado al abrazo, para aumentar el número de diputados, mientras le dan la espalda a los castellano-manchegos. Se ha convertido en lo mismo que él: un fraude versión light», ha sentenciado.

Moreno ha querido recordar en su discurso la devastación provocada por la dana de 2024 en municipios como Letur, Mira, Molina de Aragón y Landete, lamentando que «un año después aún queda mucho por hacer para que estas localidades recobren la normalidad». A partir de ahí, ha repasado los que considera los principales incumplimientos del Ejecutivo regional, denunciando que la gestión socialista «está castigando a Castilla-La Mancha con los peores indicadores en todas las áreas».

«Castilla-La Mancha está peor que nunca», ha afirmado el portavoz de Vox, quien ha acusado al Gobierno regional de «abandonar» la sanidad, la educación, el campo, la vivienda y la seguridad. Moreno ha señalado que la comunidad sufre «la peor situación económica y social de su historia reciente», con «una tasa de emancipación juvenil del 10%, un 58% de niños y adolescentes en riesgo de pobreza severa y familias que no llegan a fin de mes».

En materia sanitaria, Vox ha denunciado «listas de espera insoportables», recortes de hasta 70 millones de euros y el cierre de unidades hospitalarias, mientras que en educación ha criticado que «hay alumnos que siguen asistiendo a clases en barracones sin luz natural» en municipios como Las Pedroñeras u Ocaña.

El dirigente de Vox ha acusado a García-Page de «teatro y drama impostado», asegurando que el presidente «nos ha hecho padecer cuatro horas de monólogo» y que «visita más El Hormiguero que los plenos de las Cortes». «Solo viene los cinco minutos de rigor; su coche le espera con el motor encendido», ha ironizado Moreno, provocando murmullos en el hemiciclo.

Finalmente, el presidente del grupo parlamentario ha cerrado su intervención reiterando el compromiso de Vox con las familias, los trabajadores y el mundo rural. «Mientras haya una familia sin hogar, un agricultor sin ayuda o un paciente sin atención, García-Page seguirá siendo un fraude», ha declarado. «Frente al fraude del socialismo, Vox seguirá defendiendo una Castilla-La Mancha segura, próspera y digna».