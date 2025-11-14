Suscribete a
Aemet
opinión

El valor del esfuerzo: recuperar la disciplina en la enseñanza

«Recuperar la enseñanza basada en el esfuerzo no implica volver a métodos autoritarios ni rígidos. Significa enseñar hábitos de estudio, motivar la curiosidad y, por encima de todo, hacer que los estudiantes interioricen y experimenten el valor de la superación personal»

Daniel Morcillo Sandaza
Daniel Morcillo Sandaza

Daniel Morcillo Sandaza*

Toledo

En las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos cinco años, la educación en el mundo ha vivido cambios profundos. Por un lado, metodologías más flexibles, evaluaciones continuas y planteamientos o enfoques que buscan facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos; por otro, ... la aparición de la inteligencia artificial que hará que ya nada vuelva a ser como antes. Sin embargo, esta búsqueda por facilitar el aprendizaje, que es legítima, deja a un lado un principio que, a mi modo de ver, es fundamental: el aprendizaje, si queremos que sea real y duradero, exige esfuerzo, sacrificio y disciplina. Y esto conviene recordarlo cuando celebramos el Día de la Enseñanza.

