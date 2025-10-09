La cuenca del Tajo cierra el año hidrológico al 85,98% de su capacidad, con «niveles históricos» de agua embalsada

La demarcación hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha cerrado el año hidrológico 2024-2025 en valores máximos tras alcanzar por primera vez el 85,98% de su capacidad almacenando un total ... de 9.501,64 hm3.

Según ha informado la CHT en un comunicado, estos «valores históricos» de agua embalsada son fruto de la gestión realizada tras el paso de cuatro borrascas consecutivas durante el mes de marzo (Jana, Konrad, Laurence y Martinho), además de otras de menor intensidad en abril.

Durante el año hidrológico 2024-2025, el volumen total de precipitación alcanzó los 36.200,4 hm3, lo que supone una precipitación media por unidad de superficie de 649,0 mm y coincide con el percentil 83,8. Esto, señala la CHT, significa que solo en el 16,2% de los años hidrológicos de la serie histórica de referencia (1980-2025) ha superado esta cifra. Igualmente, se ha superado el volumen total de precipitación del anterior año hidrológico 2023-2024 que registró 35.558,7 hm3.

Como dato reseñable, la Confederación ha dado a conocer las subcuencas que registraron los valores más altos de la temporada (16/03/2025), entre las que se ha colado Lozoya, en el Atazar, en la Comunidad de Madrid, con 11,13 hm3 en esa jornada.

Además, la subcuenca madrileña Cabecera alcanzó 549,9 de precipitación media areal (mm), y un volumen de 5.169,5 hm3, concentrando buena parte de las aportaciones de la región. Tajuña cerró el año con 537,9 (mm) y 1.394,9 hm3, mientras que Henares registró 624,2 (mm) y 2.581,0 hm3 de volumen.

Por su parte, la subcuenca Madrid alcanzó 682,4 (mm) y un volumen de 4.442,8 hm3. Por último, Alberche presentó la mayor precipitación media areal en la región, con 767,9 (mm) y un volumen de 3.151,5 hm3.

Según ha informado la CHT, las unidades territoriales de la cuenca se han encontrado en estado de «normalidad» durante todo el año hidrológico 2024-2025, salvo el abastecimiento a Cáceres y su zona de influencia que estuvieron en situación de prealerta entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Del mismo modo, ha destacado que, en el mismo periodo, todo el ámbito de la cuenca del Tajo ha presentado «ausencia prolongada de sequía».

En relación a los datos de nieve acumulada, las precipitaciones más significativas tuvieron lugar en el mes de marzo, alcanzándose, puntualmente, un volumen de agua en forma de nieve estimado en 55 hm3. Este incremento, apunta la CHT, no tuvo continuidad debido a la subida de temperaturas que favoreció un deshielo rápido y una pérdida generalizada del volumen acumulado.

Además, ha indicado que se sucedieron episodios de menor magnitud en enero, febrero y abril mientras que, durante los primeros meses del invierno, la reserva nival fue prácticamente nula.