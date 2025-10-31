Suscribete a
Toledo

Cuarto aniversario del asesinato de Lorenzo: «Vivimos con la esperanza de que un día el criminal esté frente al juez»

Unas 70 personas, entre familiares y amigos, se han reunido este 31 de octubre, en el lugar donde el joven de 21 años encontró la muerte, en el Parque Lineal del barrio del Polígono

El crimen de Lorenzo archivado y sin detenidos: «El asesino sigue por ahí, él vive, mi hijo no»

El padre de Lorenzo, Constantine Cazacu, habla a su hijo mirando al cielo
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Un grupo de 70 personas, integrado por familiares, amigos y vecinos, se han reunido este viernes para recordar a Lorenzo Pompiliu, de 21 años, en el mismo lugar en el que hace cuatro años fue asesinado con un corte en el cuello. Un crimen ... que sigue sin resolverse y mantiene angustiada a su familia por cada día que pasa sin conocerse nada sobre el autor de este terrible asesinato.

