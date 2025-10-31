Cuarto aniversario del asesinato de Lorenzo: «Vivimos con la esperanza de que un día el criminal esté frente al juez»

Un grupo de 70 personas, integrado por familiares, amigos y vecinos, se han reunido este viernes para recordar a Lorenzo Pompiliu, de 21 años, en el mismo lugar en el que hace cuatro años fue asesinado con un corte en el cuello. Un crimen ... que sigue sin resolverse y mantiene angustiada a su familia por cada día que pasa sin conocerse nada sobre el autor de este terrible asesinato.

Fue la noche de Halloween en el parque Lineal del Polígono de Toledo cuando caminaba por ese lugar junto a un amigo. Eran las 2:30 de la madrugada Un hombre, con el rostro cubierto por una máscara de Jason Voorhees, el asesino de la saga de terror 'Viernes 13' y armado con un machete, se cruzó en su camino. Según el testigo, el agresor pidió dinero y Lorenzo le ofreció un billete de 10 euros, pero el asaltante le atacó sin silenciosamente y sin decir nada. El corte en el cuello fue mortal y el agresor huyó del lugar sin dejar pistas ni señal alguna.

«Es el día más triste de mi vida, pero tengo un gran apoyo de la gente de aquí del barrio«, ha confesado a ABC el padre de la víctima, Constantine Cazacu, antes de comenzar un pequeño homenaje en el mismo lugar donde quitaron la vida a su hijo.

Cosnstantine ha ido saludando a cada una de las personas que iban llegando al lugar, cercano a su domicilio. A todos ha dado las gracias y ha llorado entregando fotografías de su hijo, camisetas y mensajes en folios plastificados: 'Justicia para Lorenzo. Asesinado por 10 euros en el Parque Lineal', y contaba que Lorenzo «fue un gran amigo, un chico bueno al que le arrebataron la vida a los 21 años. Si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido. El criminal está libre, está entre nosotros, respira aire que no merece«.

'Para Lorenzo la justicia está ciega y sorda', rezaba un gran cartel colocado junto al altar instalado en el lugar donde murió, lleno de flores y velas.

Cosntantine Cazacu, muy emocionado, ha dado las gracias «mil veces a todos», también a los medios de comunicación por su labor y ayuda durante estos cuatro años. «Vivimos con la esperanza de que un día el criminal esté frente al juez», ha afirmado y cada palabra pronunciada la dirigía al cielo, a su hijo Lorenzo.

La investigación la asumió la Comisaría Provincial de Toledo, reforzada después por unidades especializadas de Madrid. Durante estos años, se han explorado diversas líneas de investigación. Se han estudiado huellas y restos hallados en el lugar del crimen, incluido el billete que Lorenzo ofreció al agresor, que quedó en el suelo junto al cuerpo. Sin embargo, aún no se ha identificado al responsable.

También han intervenido en el homenaje dos amigos de Lorenzo: «Significa mucho para nosotros todo este afecto que recibimos y ver a tanta gente y que se le recuerde tanto». Otro amigo ha añadido que este año, en el cuarto aniversario de su muerte, han participado más personas en el homenaje. «Le recordaremos siempre como la gran persona que fue, le queremos mucho» y ha dado las gracias a todos los que han asistido a esta pequeña ceremonia preparada para recordarlo.