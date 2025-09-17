CSIF denuncia que los boxes de Urgencias del hospital de Toledo fueron diseñados para acoger una camilla y ahora tienen dos El sindicato considera que esto conlleva un riesgo de accidentes, tanto de profesionales como de pacientes y acompañantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente que se celebra este miércoles, advierte de los problemas de seguridad que padecen los pacientes del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo debido a la duplicidad de los boxes individuales y por las estancias prolongadas al no realizarse el traslado a camas de hospitalización.

En un comunicado, CSIF señala que los 30 boxes de Urgencias fueron diseñados para albergar una sola camilla, pero en la actualidad acogen dos camillas, lo que provoca que haya cables, bolsas de recolección de líquidos o tubos de oxígeno esparcidos por el suelo y esta falta de espacio conlleva un riesgo de accidentes, tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes.

Además de las posibles caídas, también hay riesgos derivados de la retirada de material médico de los pacientes por tirones de los elementos dispuestos en el suelo o incluso de las uniones de los tubos de oxígeno.

Asimismo, la falta de disponibilidad de camas de hospitalización redunda en que los pacientes, en casos de necesidad, tengan que asumir estancias prolongadas, además de que no se realizan cambios posturales, lo que es perjudicial para personas de edad avanzada.

Aunque ya ha denunciado esta situación en múltiples ocasiones, el sindicato vuelve a reclamar que los boxes de Urgencias sean individuales, tal y como fueron diseñados, ya que situar dos camillas «es una medida que se ha instaurado de manera perpetua».

Más temas:

Camas

Toledo

Urgencias

Hospital

CSIF