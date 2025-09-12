El Cristo de la Esperanza de Toledo estrena paso y música en su salida extraordinaria

Participar de manera activa en el Jubileo de la Esperanza impulsado por el ya fallecido papa Francisco y ganar la indulgencia plenaria en la Catedral Primada de Toledo, tal y como han hecho otros grupos de fieles desde la apertura del Año Santo en la Archidiócesis el pasado 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. Este era el objetivo inicial de la Hermandad del Cristo de la Esperanza de la iglesia de San Andrés, una meta que no han podido cumplir ya que durante la procesión extraordinaria por el jubileo las puertas de la Seo Metropolitana permanecieron cerradas.

Según explicaban los cofrades, ya sabían de la negativa del Cabildo a abrir el templo fuera del horario habitual de culto y de visitas turísticas. A pesar de ello, la hermandad decidió mantener en su calendario esta procesión prevista para mañana, 13 de septiembre, pero que tuvieron que cambiar a la noche de hoy por petición expresa del Ayuntamiento, para garantizar la seguridad de la cita, ya que mañana se celebra La Noche del Patrimonio y todos los medios municipales están a disposición de este evento cultural.

Con estos contratiempos y visto el escaso seguimiento de la procesión, aún contando a los turistas que no dudaron en tomar imágenes con sus teléfonos móviles, la procesión extraordinaria del Cristo de la Esperanza abre una página a la reflexión.

Estrenos cofrades

En los últimos años la hermandad del Cristo de la Esperanza ha demostrado que quiere hacer bien las cosas, o al menos intentarlo. La de hoy ha sido una procesión de estrenos, como el paso portado por costaleros y mujeres costaleras, una tendencia con la que la cofradía deja atrás las andas que hasta ahora portaban a este Cristo crucificado en la noche del Lunes Santo toledano.

También han estrenado música, en concreto una partitura para ser interpretada por una Capilla Musical o Trío de Capilla bajo el título 'Inhumare' del compositor y músico Luis Alberto Ventura. El acompañamiento musical ha estado a cargo de 'Ceremoniam', mientras que la decoración floral lleva la firma de Deborah Rodilla Astudillo, un interesante monte de corcho natural con flores dispuestas de modo silvestre.

El cortejo de esta procesión extraordinaria lo han formado los estandartes de la parroquia precedidos de una cruz guía, y dos filas de hermanos y hermanas con hachones con cera verde, color corporativo de la cofradía que preside Nicolás Moragón, a quien se deben, junto a su directiva, el impulso para bien que han dado a la corporación.

Los concejales Iñaki Jiménez (PP) y Teo García (PSOE) acompañaron a la hermandad parte del recorrido que pasó por calles inéditas, como Chapinería, en el entorno de la Catedral Primada.