«Creemos que hay un interés en cerrar la estación de Santa Bárbara», dicen los usuarios del tren de Toledo

El portavoz de la Asociación de Usuarios del Tren de Toledo (AUTT), Javier Encinas, quiere ser cauto hasta que se presente el proyecto del tramo toledano del AVE Madrid-Lisboa. Necesita conocer los planteamientos del Ministerio de Transportes sobre si habrá estación, como ha informado ... el Gobierno regional en los últimos días, o apeadero frente al Centro Comercial 'Luz del Tajo'.

«Si hay más de dos vías se parece más a una estación, una posibilidad a futuro de condenar a la de Santa Bárbara y que acabe cerrando, como la del tren convencional en Cuenca. Creemos que hay un interés en cerrar la estación de Santa Bárbara, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esto no ocurra«, manifiesta a ABC Javier Encinas, y añade que entonces comprometería el futuro de la ciudad a largo plazo y afectaría a generaciones de toledanos.

Encinas duda del proyecto del apeadero y cree que finalmente habrá estación con servicio de Avant a Talavera de la Reina, aparte de la comunicación con Portugal. «Eso va a ocurrir y luego se nos dice que va a haber una especie de tren de comunicación o lanzadera entre ambas estaciones, y los técnicos del Ministerio de Transportes nos aseguran que no es viable un tren por la misma vía, por lo que probablemente al final sea un autobús el que nos esté desplazando de una estación a la otra», añade.

«Queremos ver el proyecto final porque por lo que oímos no lo tenemos claro, pero lo que sabemos no nos está gustando», insiste.

Javier Encinas opina que el proyecto del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo es algo muy serio que afecta a generaciones de toledanos, a la propia movilidad de la ciudad y las oportunidades futuras de la misma, y no entiende cómo algunos ven un «drama nacional» el descartado 'Toledo Central' (idea que mantenía la estación de Santa Bárbara haciéndola pasante y salvando el río Tajo mediante un nuevo puente hacia el Salto del Caballo) por un criterio visual mientras se anuncia un teleférico entre el parque de Azarquiel y el Miradero. «Es una contradicción asombrosa, de cómo una infraestructura que puede ser revolucionaria para la ciudad molesta y otra que es más un atractivo turístico no, nos sorprende», argumenta el portavoz de AUTT.

«No vamos a aprovechar esta oportunidad histórica para que la estación de Toledo no sea vía muerta y sin embargo se quede a las afueras la estación y no se vuelva a intervenir en otros 150 años; creo que se está tomando este asunto muy a la ligera«, reitera Encinas.

En cuanto al argumento de que se está llevando la estación al barrio más poblado de Toledo, con más de 25.000 habitantes, el portavoz de la Asociación de Usuarios del Tren de Toledo lo rebate con rapidez: «lo están retirando a los más de 60.000 residentes de los otros núcleos de la ciudad. En ese punto, frente a 'Luz del Tajo', a las viviendas más cercanas del Polígono se tarda 20 minutos andando, mientras que la estación de Santa Bárbara está a 15 minutos a pie del Centro Histórico; creo que no nos dicen toda la verdad», apunta Encinas.

20 años del Avant

Por otro lado, en lo que respecta a los 20 años cumplidos de la llegada de la alta velocidad a Toledo, significa un «antes y un después» para la ciudad, un salto cualitativo, según el representante de los usuarios del tren. «Tener Madrid a 30 minutos, en un tren de centro a centro, fue una revolución e hizo que mucha gente utilizase el ferrocarril como un medio de transporte para poder ir al trabajo, cuando antes se usaba más el autobús«.

Sin embargo, este cambio para la ciudad y sus habitantes que funcionó como un reloj y casi sin incidencias durante 15 años (2005-2020), se transformó a raíz de la pandemia de Covid por la apertura de las nuevas líneas al norte, explica Javier Encinas. «No había material nuevo, se solicitaban y tardaban en llegar, quitaban materiales de unas líneas para meterlos en otras, y ahí empezaron todo tipo de problemas que estamos viendo y sufrimos día a día con retrasos también por actualizaciones en la línea Madrid-Sevilla«, concluye.