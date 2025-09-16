Los costes laborales alcanzaron los 2.890 euros en C-LM en el segundo trimestre de 2025 tras un incremento del 1,2%

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 1,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024 hasta situarse en los 2.890,2 euros en Castilla-La Mancha, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 1% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.125,23 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, sufrieron un incremento del 2% hasta situarse en los 764,97 euros.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 3%, hasta los 22,04 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 2,7% hasta los 16,21 euros, y de un 3,7% de los costes no salariales, hasta los 5,83 euros.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3% hasta situarse en 3.256,54 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

Entre abril y junio, los salarios subieron un 2,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.416,5 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los costes no salariales totalizaron en el segundo trimestre del año 840,04 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,8% interanual en el segundo trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,5% en tasa interanual en el segundo cuarto del año, hasta los 24,99 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 21,45 euros.

Más temas:

INE

Toledo

Millones

Salario