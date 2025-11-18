Suscribete a
ABC Premium

Cosital Toledo celebra su centenario fortaleciendo la colaboración institucional y repasando un año de actividad

Un encuentro que combina la revisión de la gestión anual con la celebración de un año muy especial, el centenario de la creación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Toledo

Cosital da la bienvenida a los nuevos funcionarios con habilitación nacional en Toledo

Corporación de COSITAL Toledo
Corporación de COSITAL Toledo ABC

ABC

Toledo

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de Toledo ha celebrado este fin de semana su Asamblea Anual 2025 en Nambroca, en un encuentro que combina la revisión de la gestión anual con la celebración de un año ... muy especial, el centenario de la creación del Colegio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app