Cosital Toledo celebra su centenario fortaleciendo la colaboración institucional y repasando un año de actividad

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de Toledo ha celebrado este fin de semana su Asamblea Anual 2025 en Nambroca, en un encuentro que combina la revisión de la gestión anual con la celebración de un año ... muy especial, el centenario de la creación del Colegio.

La presidenta de Cosital Toledo, Almudena García Figueroa, destacó los principales hitos de la entidad en 2025, entre los que se encuentran la colaboración con la Viceconsejería de Administración Local, que permitió reforzar la formación de interinos y garantizar la correcta reclasificación de las secretarías de intervención y tesorería según población, asegurando que las designaciones libres sean cubiertas por habilitados nacionales.

García Figueroa resaltó también la sintonía con la Diputación Provincial en el desarrollo de mejoras que benefician directamente a los ayuntamientos y, por extensión, a los habilitados nacionales.

Noticia Relacionada Cosital organiza en octubre unas jornadas clave sobre Ordenación del Territorio y Vivienda Pública ABC El objetivo es analizar los desafíos que plantea la gestión del suelo y la dotación urbana en contextos tan diversos como el área metropolitana de Madrid o las zonas rurales

Durante la reunión se abordaron cuestiones como la optimización de las encomiendas de gestión de personal, la asistencia técnica en materia de ingenieros y arquitectos para apoyar la labor municipal y la promoción de agrupaciones de municipios.

La presidenta recordó la labor de asesoramiento y acompañamiento a colegiados en situaciones complejas, así como la participación de Cosital Toledo en jornadas formativas organizadas por el Consejo Autonómico y la FEMP. Entre estas actividades, destacó los cursos de alcaldes y secretarios sobre régimen local y la próxima formación en competencias digitales, financiada con fondos europeos, de la que se beneficiarán diez colegiados de la provincia de Toledo.

Uno de los momentos más valorados de la jornada fue la acción formativa «Gestión emocional en entornos complejos», impartida por la consultora AGAMA, que ofreció a los asistentes herramientas prácticas para afrontar situaciones de alta responsabilidad y gestionar el estrés en su desempeño diario.

La Asamblea concluyó con la aprobación de la memoria de actividades y los presupuestos para 2026. En este centenario, Cosital Toledo reafirma su compromiso con la cooperación, la profesionalidad y el servicio público, consolidando su papel esencial en la Administración Local de la provincia, en sintonía con el papel que los habilitados nacionales juegan en todos los municipios e instituciones de España.

En el marco del centenario, Rafael Santiago, en nombre de la presidenta del Consejo General de Cosital, Mª Pilar Ortega, hizo entrega a Almudena Figueroa deuna placa de reconocimiento por su compromiso con la profesión y con la Administración Local.