Cortes de tráfico en Toledo este sábado por la marcha atlética 'Espada Toledana'

Afectarán a vías como la avenida de la Reconquista desde las 14:00 hasta las 21:00 horas

Avenida de la Reconquista
Avenida de la Reconquista ABC

ABC

Toledo

Con motivo de la celebración de la marcha atlética 'Espada Toledana' este sábado día 8 de noviembre, se efectuarán cortes de tráfico que afectarán a la avenida de la Reconquista y a la calle Ecuador desde las 14:00 hasta las 21:00 horas.

Como ... ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa, se han habilitado varias alternativas para los usuarios.

