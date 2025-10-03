Cortes de tráfico el sábado y el domingo en Toledo por la procesión de La Estrella y la carrera contra la ELA

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han preparado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Carrera Solidaria contra la ELA, que se celebra el domingo, organizada por la Fundación Eurocaja Rural. Por este motivo, se cortará el tráfico la calle Méjico en toda su extensión entre las 07.00 y las 14.30 horas, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

La prueba se inicia a las 10.00 horas, por lo que, durante hora y media, hasta las 11.30 horas, coincidiendo con la finalización de la carrera, se realizarán cortes de tráfico puntuales de vehículos en el itinerario de la misma, habiéndose previsto, no obstante, alternativas de circulación para los conductores que necesiten transitar durante ese periodo.

Las vías afectadas son calle Méjico, avenida de la Reconquista, rotonda de Colón, calle Rosa Parks (sentido rotonda de Córdoba), calle Valencia, calle Navarra, avenida de Portugal (sentido avenida de Francia), avenida de Europa (sentido avenida General Villaba), avenida General Villalba (sentido calle Quintanar), calle Duque de Lerma, calle Cardenal Tavera, rotonda de Bisagra, paseo de Recaredo, rotonda de Alfonso VI, calle Carlos III, Camino Molinero y nuevamente calle Méjico en la llegada.

Asimismo, con motivo de la procesión de la Virgen de la Estrella, el sabado día 4 de octubre, a partir de las 17.00 horas, se realizar un corte de tráfico entre la puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover en ambos sentidos entre las 17.00 y las 17.45 horas y entre las 21.30 y las 22.30 horas.

Por este motivo, los autobuses urbanos, establecerán su cabecera en las dársenas de Safont, sin subir a la plaza de Zocodover, entre las 17.00 y las 18.00 horas, y entre las 21.30 y las 23.30 horas.

La salida tendrá lugar en la Capilla de nuestra señora de la Estrella, para continuar por plaza de la Estrella, calle Alfonso VI, plaza de Santiago, calle Real del Arrabal, calle Venancio González - calle Núñez de Arce, calle Cadenas, calle de la Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, calle Navarro Ledesma, calle Nuncio Viejo, calle Hombre de Palo, calle Comercio, plaza de Zocodover (pasando por el centro de la plaza), calle Armas, calle Venancio González, calle Real del Arrabal, plaza de Santiago, calle Alfonso VI, plaza de la Estrella y vuelta a la Capilla de nuevo.