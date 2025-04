Estos son los cortes de tráfico de este domingo por la IX Carrera Solidaria del Autismo en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han establecido un dispositivo de tráfico para este domingo con motivo de la IX Carrera Solidaria del Autismo, que tendrá la salida y la llegada en el Paseo de Merchán.

Desde las 10.30 horas se cortará el tráfico en la avenida de Europa en sentido contrario a la circulación. Acceso permitido de vecinos con garaje desde la glorieta de la avenida de Europa con la de Portugal hacia la calle Corpus Christi.

También se cortará el tráfico en la glorieta de intersección de la calle Corpus Christi con la de Zaragoza y en la avenida General Villalba, desde la glorieta de intersección con Avenida Europa hasta la glorieta Quintanar en ambos sentidos.

También se cortará el tráfico en la glorieta de intersección de la calle Corpus Christi con la de Zaragoza y en la avenida General Villalba, desde la glorieta de intersección con Avenida Europa hasta la glorieta Quintanar en ambos sentidos.

Asimismo se cortará la circulación en: C/ Segovia, C/ Valencia, C/ Cuenca, C/ Rosa Park (desde glorieta Colón), C/ Duque de Lerma desde glorieta Colón, glorieta de Quintanar, C/ Duque de Lerma (ambos sentidos). El acceso estará permitido por la calle Brive.

