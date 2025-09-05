Cortes de tráfico por la celebración de la 'I La Legua Sport Fest' en el barrio de La Legua

Mañana sábado 6 de septiembre el barrio de La Legua acoge la celebración de la prueba deportiva 'La Legua Sport Fest', por este motivo, desde las 19:00 hasta las 19:45 horas, se verán cortadas al tráfico de manera puntual las siguientes calles que discurren por el circuito de la carrera.

La salida se realizará desde el interior del colegio San Patricio: calle Ruiseñor; avenida Vistahermosa; calle Gorrión; camino Albarreal de Tajo; avenida de la Legua; calle Alvar Gómez de Castro; calle Alejo Benegas del Busto; calle Jerónimo de Cevallos; avenida de la Legua y llegada a la plaza de La Legua.

El camino de Albarreal de Tajo quedará cortado exclusivamente en sentido hacia la avenida de La Legua, desde la calle Agustín Moreto.

Por otro lado, informar, que el domingo 7 de septiembre, desde las 11:15 hasta las 12:00 horas se suspenderá la circulación de autobuses en el tramo comprendido entre la puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover, con motivo del paso procesional de la Virgen de los Remedios.

Por ello, los autobuses que tengan llegada o salida en la Plaza de Zocodover en ese tramo de tiempo se trasladarán a la terminal de autobuses de las dársenas de Safont.

