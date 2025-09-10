Convocado el XXVI Concurso Regional de Calidades de Queso Manchego

La Cofradía del Queso Manchego ha publicado las bases del 26º Concurso Regional de Calidades de Quesos Manchegos, que se celebrará en el Hotel Beatriz Toledo este viernes, 12 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, con motivo de las 27º Jornadas de Exaltación del Queso Manchego, que van desarrollarse en diferentes lugares de la región.

El plazo de inscripciones para participar termina el 11 de septiembre. Este concurso está organizado por la Cofradía del Queso Manchego, una asociación gastronómica, con más de treinta años de antigüedad, que promueve la identidad del queso manchego por todo el mundo, dando a conocer los elementos que lo distinguen de otros quesos, ha informado la Cofradía en nota de prensa.

Según sus bases, podrá participar cualquier elaborador de Queso Manchego en el tipo de elaboración (artesanal o industrial) en que se encuentre inscrito en la Denominación de Origen Queso Manchego. El concurso se convoca para Queso Manchego en las categorías de elaboración industrial (leche pasteurizada) y de elaboración artesana (leche cruda), tanto de media curación como curado en ambas modalidades.

Los interesados deberán enviar una pieza de queso por muestra inscrita. Serán almacenados por la organización en condiciones adecuadas para su mejor conservación hasta el momento del concurso. También deben enviar dos etiquetas por pieza en bolsa de plástico herméticamente cerrada. La placa de caseína deberá resultar perfectamente visible.

El almacén de la empresa concursante deberá disponer, por cada tipo de queso presentado, de un stockaje mínimo de 25 piezas. El jurado de cata estará compuesto por componentes del panel de cata de la Cofradía del Queso Manchego.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 15 de septiembre. Como premios se concederán 'Diploma de Oro, Plata y Bronce' para cada una de las modalidades en Elaboración Industrial y en Elaboración Artesanal, que se entregarán el 27 de septiembre en Toledo, en el acto de clausura de las XXVII Jornadas de Exaltación del Queso Manchego.

